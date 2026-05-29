“전세금 5000만원?” 신용한 재산 부실 신고 의혹
청주 강내면 빌딩 충북선관위에 고발
재산 30억 5년 납세 790만원도 의혹
6·3지방선거 충북지사에 출마한 더불어민주당 신용한 후보의 재산 신고 누락 의혹이 선거 막판 쟁점으로 부상하고 있다.
국민의힘 김영환 후보 선거대책위원회 김태수 조직본부장은 29일 신 후보를 공직선거법 및 공직자윤리법 위반 의혹으로 충북도선거관리위원회에 고발장을 접수했다.
고발 내용에 따르면 신 후보 소유의 청주시 강내면에 위치한 빌딩의 등기부등본에는 302호 전세권 설정 금액 5000만원이 등기돼 있다. 중앙선거관리위원회에 공개된 후보자 재산신고 내역에는 해당 전세보증금 5000만원이 누락돼 있다.
김 본부장은 이날 도청에서 기자회견을 갖고 “신 후보가 후보자 재산신고 과정에서 객관적으로 존재하는 전세권 설정 내역을 누락하는 등 허위 또는 부실 재산신고를 한 의혹이 있다”며 철저한 조사와 엄정한 조치를 촉구했다.
김 본부장은 “등기부상 객관적으로 존재하는 권리관계가 재산신고에서 누락됐다”며 “이는 단순 착오인지 고의 누락인지 명확한 확인이 필요하다”고 밝혔다.
그러면서 “후보자 재산신고는 유권자의 판단에 직접 영향을 미치는 핵심 공적 정보”라며 “허위 또는 부실 신고 여부에 대한 철저한 검증이 필요하다”고 주장했다.
김 후보 선대위 임가영 대변인도 “이번 사안은 특정 후보 흠집내기가 아니라 공직 후보자의 투명성과 도덕성 검증 차원”이라며 “신용한 후보 측은 정치공세라는 말로 회피할 것이 아니라 객관적 자료와 사실관계로 도민 앞에 책임 있게 설명해 주시기 바란다”고 전했다.
앞서 김 후보는 신 후보의 납세 실적에 의문을 제기한 바 있다. 후보자의 재산·병역·납세·전과 등이 담긴 후보자 정보공개자료에 따르면 신 후보 본인의 공개된 재산은 30억9863만원이고 김 후보는 마이너스 10억4179만2000원을 신고했다. 최근 5년간 납세 실적은 신 후보가 790만7000원이고 김 후보는 2억3140만5000원의 세금을 납부했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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