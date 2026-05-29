“차라리 양 칠래”…월급 177만원 中 양치기 구인에 700명 몰려
극심한 취업난과 과도한 경쟁에 지친 중국 청년들이 도시를 떠나 척박한 대초원의 ‘양치기’ 일자리로 몰려드는 기현상이 벌어지고 있다.
29일 로이터통신에 따르면, 지난달 말 중국 네이멍구자치구 시린하오터의 한 목장주가 낸 양치기 2명 모집 공고에 무려 700명이 넘는 지원자가 몰렸다.
해당 일자리는 2000㏊ 규모의 초원에서 3000마리의 양을 돌보는 조건으로 월 8000위안(약 177만원)을 지급한다. 부부가 함께 일할 경우 한 달에 1만6000위안(약 355만원)의 수익을 올릴 수 있다. 이는 중국 도시 민간기업의 평균 월급인 6000위안(약 133만원)을 웃도는 수준이다.
이 채용 공고는 중국 소셜미디어 웨이보에 올라온 지 단 몇 시간 만에 5900만 건의 조회수를 기록하며 폭발적인 관심을 끌었다. 지원자들의 배경도 상하이의 화이트칼라 직장인부터 공장 노동자, 2000년대생까지 다양했다.
목장주 쭤샤오융은 “지원자의 10분의 1은 대학을 갓 졸업한 이들이었다”며 “지원자의 절반은 1990년대생이었다”고 전했다.
이러한 현상의 배경에는 중국의 얼어붙은 고용 시장이 자리 잡고 있다. 특히 1990년대생들은 고용 시장에서 나이가 많다는 이유로 외면받는 이른바 ‘35세의 저주’를 겪고 있다. 공식 실업률은 5%대지만 실질적인 불완전 고용이 늘고 있고, 오전 9시부터 오후 9시까지 주 6일을 일하는 악명 높은 ‘996’ 근로 문화에 대한 불만도 극에 달한 상태다.
엎친 데 덮친 격으로 올여름에는 사상 최대 규모인 1270만 명의 대졸자가 구직 시장에 쏟아져 나온다. 인공지능(AI) 도입과 중동 전쟁 여파로 인한 기업의 비용 절감도 취업난을 가중하고 있다.
ING의 중국 담당 수석 이코노미스트인 린송은 “이번 공고를 둘러싼 반응은 경쟁은 치열하고 보상은 적은 중국 노동시장의 징후”라며 “도시 일자리는 점점 매력이 떨어지고 자리 자체도 희소해지고 있다”고 밝혔다.
실제로 전자상거래 업계에서 일하는 우모 씨는 세상과 단절된 평화로운 삶을 찾아, 선적용 컨테이너 공장에서 일하는 제임스 궈는 살인적인 업무 강도에서 벗어나고자 양치기에 지원했다고 밝혔다.
하지만 목장주 쭤씨는 겨울철 영하 30도 밑으로 떨어지는 혹한을 견뎌야 하고 일 년 내내 사람을 만나지 못할 수도 있다며 현실적인 어려움을 경고했다. 결국 치열한 700여명의 경쟁을 뚫고 최종 채용된 이들은 목장 근무 경력이 있는 1980년대생 부부 두 쌍(총 4명)이었다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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