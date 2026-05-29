양주 ‘3세 아동 사망’ 친모·외조부모까지 학대 혐의 송치
경기 양주시에서 3살 아동이 숨진 사건과 관련해 경찰이 친모와 외조부모의 추가 학대 정황을 확인하고 가족 4명을 검찰에 넘겼다.
경기북부경찰청 여성청소년범죄수사계는 29일 아동복지법 위반(신체·정서학대 및 방임) 혐의로 친부 A씨와 친모 B씨, 외조부모 등 4명을 송치할 예정이라고 밝혔다.
앞서 경찰은 지난달 친부 A씨를 아동학대치사 혐의로 구속 송치한 뒤, 숨진 C군과 다른 자녀들에 대한 가정 내 학대 전반으로 수사를 확대해왔다.
경찰은 부모의 휴대전화와 주거지에서 확보한 자료를 디지털포렌식 방식으로 분석한 결과, 지난해 1월부터 올해 3월까지 C군과 다른 자녀들이 반복적으로 학대를 당한 정황을 추가로 확인했다고 설명했다.
수사 결과 A씨와 B씨는 자녀들을 효자손으로 때리는 등 신체적 학대를 하고 정서적 학대와 방임을 한 혐의를 받는다. 경찰은 두 사람을 아동복지법 위반 혐의의 공동정범으로 판단했다.
또한 증거 분석 과정에서 외조부와 외조모 역시 C군에게 한 차례 신체·정서적 학대를 한 사실이 드러나 불구속 송치 대상에 포함됐다.
경찰은 현재 시청과 아동보호전문기관 등 관계기관과 협력해 다른 자녀들에 대한 심리상담과 보호 조치를 진행 중이라고 밝혔다.
경찰 관계자는 “외조부모의 학대 시점은 수사상 구체적으로 밝히기 어렵다”며 “다른 자녀들은 관계기관과 연계해 보호하고 있다”고 말했다.
A씨는 지난달 9일 양주시 옥정동 자택에서 C군이 기저귀에 소변을 봤다는 이유로 화가 나 아이의 팔을 잡아 돌침대에 강하게 내던져 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.
C군은 머리 등을 크게 다쳐 병원으로 이송돼 뇌수술을 받고 중환자실에서 치료를 받았으나 같은 달 14일 숨졌다.
A씨는 현재 재판에서 일부 학대 행위는 인정하면서도 아동학대치사 혐의에 대해서는 부인하고 있다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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