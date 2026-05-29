구리시 CCTV 통합관제센터 ‘실시간 추적’ 음주운전 사고 예방
음주운전 2건 신속 신고·검거 지원
경기 구리시 CCTV 통합관제센터가 실시간 모니터링과 신속한 상황 전파로 음주운전 피의자 검거와 2차 사고 예방에 기여하고 있다.
29일 구리시에 따르면 CCTV 통합관제센터는 지난달 음주운전 의심 차량 2건을 경찰에 신속히 신고하며 피의자 검거에 결정적인 역할을 했다.
관제요원 A씨는 지난 5월 7일 오전 술에 취한 것으로 보이는 행인이 차량 운전석에 탑승해 운전하는 장면을 발견하고 즉시 112 상황실에 신고했다. 이후 차량 이동 동선을 실시간으로 추적하며 경찰에 관련 상황을 전달해 검거를 도왔다.
이어 관제요원 B씨도 지난 5월 14일 새벽 유사한 상황을 포착해 즉시 경찰에 신고했으며, 차량 이동 경로를 지속적으로 확인·공유하며 음주운전 피의자 검거에 힘을 보탰다.
구리경찰서는 음주운전 피의자 검거에 기여한 공로를 인정해 지난 28일 관제요원 A씨와 B씨에게 표창장을 수여하고 노고를 격려했다.
시 관계자는 “관제요원들의 세심한 관찰과 신속한 대응으로 음주운전에 따른 2차 사고를 예방할 수 있었다”며 “앞으로도 CCTV 통합관제센터의 촘촘한 모니터링을 통해 시민들이 안심할 수 있는 안전한 구리시 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.
구리=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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