국산 우유 여정 한눈에…국립농업박물관 체험 전시 개관
경기 수원시에 위치한 국립농업박물관에 국산 우유의 신선함과 안전성, 우리 낙농산업의 가치를 직접 체험할 수 있는 특별한 전시가 진행된다.
우유자조금관리위원회와 국립농업박물관은 29일 국립농업박물관 교육동 1층 대강당에서 체험형 상설 전시 ‘GO, GO! 오늘은 내가 우유’ 개관식을 열었다고 밝혔다. 전시는 6월 2일부터 국립농업박물관 교육동 문화공간 ON에서 운영된다.
이번 전시는 어린이와 가족 단위 관람객이 국산 우유가 생산돼 소비자의 식탁에 오르기까지의 과정을 쉽고 흥미롭게 이해할 수 있도록 체험형 콘텐츠 중심으로 구성됐다.
관람객이 직접 ‘우유’가 되어 목장에서 식탁까지 이어지는 여정을 따라가며 생산과 유통 과정을 자연스럽게 경험하도록 기획된 것이 특징이다.
전시 초입에서는 관람객이 밀크크라운을 착용하고 우유 역할로 체험을 시작한다. 이어 목장 공간에서는 젖소의 사육 환경과 원유 생산 과정을 오감형 콘텐츠로 체험할 수 있으며, 이후 검사·균질·살균·가공 등 공정 과정은 게임형 콘텐츠를 통해 소개된다.
특히 수입산 멸균우유와 차별화되는 국산 우유의 신선함과 엄격한 품질관리, 콜드체인 시스템 등도 쉽고 재미있게 전달할 수 있도록 구성됐다.
이와 함께 치즈·요거트 등 다양한 유제품을 알아보는 참여형 프로그램과 Q&A 키오스크, 포토존, 활동지 프로그램도 운영된다.
활동지에는 목장주와 품질검사원, 유가공기술자, 바리스타, 셰프, 파티시에 등 우유와 관련된 다양한 직업군 소개도 담겨 교육적 의미를 더했다.
이날 개관식에는 우유자조금관리위원회와 국립농업박물관 관계자들이 참석해 전시 개관을 축하하고 전시 공간을 둘러보며 국산 우유와 낙농산업의 가치를 체험했다.
이승호 우유자조금관리위원장은 “국산 우유와 낙농산업의 가치를 국민들에게 보다 친근하게 전달할 수 있게 돼 뜻깊다”며 “소비자들이 국산 우유의 신선함과 안전성을 직접 체험하고 우리 낙농업의 중요성을 공감하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.
수원=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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