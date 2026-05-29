포천시, 장기 방치된 베어스타운 부지 시니어타운 조성
베어스타운 부지 복합개발사업 업무협약
미래형 복합 휴양공간으로 재탄생 추진
경기 포천시가 장기간 운영이 중단된 베어스타운 부지를 복합 휴양단지와 시니어타운 중심의 미래형 복합공간으로 재조성한다.
포천시는 지난 28일 블루산업개발㈜, 포천도시공사와 함께 ‘(가칭)베어스타운 부지 복합개발사업’ 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.
이번 협약은 장기간 활용되지 못한 베어스타운 부지를 관광·휴양 기능과 주거, 의료·웰니스 기능이 결합된 복합공간으로 개발하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 포천시는 행정 지원과 관계기관 협력체계 구축을 맡고, 포천도시공사는 사업 추진 방식 검토와 행정 지원에 협력한다. 블루산업개발㈜은 사업계획 수립과 자금 조달, 투자 유치 등 사업 전반을 추진할 예정이다.
베어스타운 부지는 약 32만5천 평 규모로, 블루산업개발㈜은 시니어타운과 타운하우스, 의료·웰니스 시설, 공원 및 휴양시설 등을 포함한 단계별 복합개발을 검토하고 있다.
시는 사업 추진 과정에서 지역 상권 활성화와 지역 상생 방안도 함께 마련할 계획이다. 블루산업개발㈜과 포천도시공사 역시 지속적인 협의를 통해 구체적인 지역 기여 방안을 논의할 예정이다.
시는 이번 사업이 내촌도시개발사업과 연계돼 관광·휴양 인프라 확충은 물론 지역 상권 활성화와 일자리 창출에도 기여할 것으로 기대하고 있다.
시 관계자는 “이번 사업이 지역경제와 관광산업에 새로운 활력이 될 것으로 기대한다”며 “사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
포천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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