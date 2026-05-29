보령·태안해경, 30일부터 연안 안전사고 예보 ‘관심’ 발령
충남 보령해양경찰서·태안해양경찰서가 대조기를 맞아 30일부터 다음 달 3일까지 연안 안전사고 위험예보 ‘관심’ 단계를 발령한다.
29일 해경에 따르면 연안 안전사고 위험예보제 ‘관심’ 단계는 안전사고가 특정 시기 반복적으로 발생해 대비가 필요할 경우 발령한다.
조석 간만의 차가 큰 대조기에는 조류의 흐름이 빨라지고 해안가 수면이 빠르게 바뀌어 고립·익수 등 사고 위험성이 높아진다.
특히 이번 대조기 기간이 주말과 겹쳐 행락객이 증가할 것으로 예상되는 만큼 철저한 안전관리가 필요한 상황이다.
해경은 취약 시간대 갯벌·해안가 등 사고 다발구역을 중심으로 순찰을 강화하는 한편 항·포구 정박 선박의 계류상태를 점검할 계획이다. 또 선주·선장에게 위험안내 문자를 발송하고 대형전광판을 활용해 안전 정보를 제공하기로 했다.
해경 관계자는 “대조기 기간에는 짧은 시간에도 조수 변화가 커 갯벌·갯바위 고립 및 해안가 침수 사고가 잦아진다”며 “야간이나 단독 활동은 자제하고, 위험구역 출입통제 안내에 적극 협조하는 등 안전수칙을 준수해주시기 바란다”고 말했다.
보령=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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