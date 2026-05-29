국민일보·정성영농조합법인, 취약계층 자립 지원 MOU
장애인·미혼모·자립준비청년 지원 사업 등 공동 발굴
공익 캠페인과 사회공헌 활동 통해 상생 가치 확산 힘 모으기로
공익 보도 역량과 사회적 농업 결합…시너지 기대
국민일보와 정성영농조합법인(대표 손경호)은 29일 업무협약(MOU)을 맺고 장애인과 미혼모, 자립준비청년 등 취약계층의 자립 지원과 사회적 가치 확산을 위해 협력하기로 했다.
이날 서울 여의도 국민일보 대회의실에서 진행된 업무협약식에는 국민일보 김재중 문화정책국장과 정성영농조합법인 최정선 부대표, 김민기 총괄 이사 등이 참석했다.
양 기관은 이번 협약을 계기로 취약계층 지원 사업을 함께 발굴하고 사회공헌 활동과 공익 캠페인을 추진하는 한편, 관련 정보 공유와 홍보 협력을 통해 우리 사회에 나눔과 상생의 가치를 드높이는데 데 힘을 모으기로 했다.
정성영농조합법인은 농업 생산과 사회적 책임을 결합한 대표적인 사회적경제 조직으로 평가받고 있다. 장애인 표준사업장을 운영하며 장애인과 미혼모, 자립준비청년 등 사회적 약자의 안정적인 일자리 창출과 경제적 자립을 지원하고 있다. 특히 농산물 생산·유통 과정에서 발생한 수익을 취약 계층의 고용과 복지 증진에 재투자하는 선순환 구조를 구축해 지속 가능한 사회공헌 모델을 실천하고 있다.
최근에는 단순한 고용 지원을 넘어 주거와 복지, 자립 역량 강화까지 아우르는 지원 체계를 확대하며 사회적 약자가 스스로 삶을 일궈 갈 수 있는 기반 마련에 힘쓰고 있다. 이러한 노력은 일회성 기부를 넘어 취약계층의 자립과 사회 통합을 실현하는 새로운 사회공헌 모델로 주목받고 있다.
국민일보 역시 ‘사랑·진실·인간’이라는 사시를 바탕으로 소외 이웃을 위한 나눔 활동과 공익 캠페인을 창간 이래 이어오고 있다. 현재 진행 중인 국민일보·삼성 공동 기획 ‘자립준비청년에 희망 디딤돌을’ 캠페인이 대표적이다.
김재중 국민일보 문화정책국장은 “언론의 역할은 사회의 그늘진 곳을 비추고 도움이 필요한 이웃과 함께하는 데 있다”며 “정성영농조합법인과 함께 취약계층에 희망과 자립의 기회를 제공하고, 사회적 연대와 공익적 가치를 확산하는 데 앞장서겠다”고 말했다.
최정선 정성영농조합법인 부대표는 “사회적 약자에게 필요한 것은 단순한 지원을 넘어 스스로 미래를 설계할 수 있는 자립의 기회”라며 “국민일보와 함께 장애인, 미혼모, 자립준비청년 등이 지역사회 구성원으로 당당히 성장할 수 있도록 다양한 지원 사업을 발굴하고 추진하겠다”고 밝혔다.
김민기 정성영농조합법인 총괄 이사는 “장애인 등 취약계층 일자리 창출과 인식개선을 위해 국민일보와 함께 협력할 수 있게 돼 감사하다”면서 “이를 통해 지역사회와 우리 나라가 더욱 따뜻해지고 건강해지기를 소망한다”고 말했다.
이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr
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