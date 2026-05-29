국민일보·정성영농조합법인, 취약계층 자립 지원 MOU

장애인·미혼모·자립준비청년 지원 사업 등 공동 발굴

공익 캠페인과 사회공헌 활동 통해 상생 가치 확산 힘 모으기로

공익 보도 역량과 사회적 농업 결합…시너지 기대

국민일보와 정성영농조합법인이 29일 서울 여의도 국민일보에서 업무협약을 맺고 취약계층의 자립 지원과 사회적 가치 확산을 위해 협력하기로 했다. 김재중 국민일보 문화정책국장(왼쪽)과 최정선 정성영농조합법인 부대표가 업무협약서를 교환한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 윤웅 기자

이날 서울 여의도 국민일보 대회의실에서 진행된 업무협약식에는 국민일보 김재중 문화정책국장과 정성영농조합법인 최정선 부대표, 김민기 총괄 이사 등이 참석했다.

발달장애인과 지역 주민들로 어우러진 정성영농조합법인 구성원들이 인천 강화도 사업장에서 배추 모종을 심고 있다. 정성영농조합법인 제공

장애인과 취약계층이 함께 생활하는 인천 강화도의 '정성하우스' 전경. 주거와 일자리를 연계한 복합 커뮤니티로 미혼모·자립준비청년 등으로 지원 대상을 확대해 나가고 있다. 정성영농조합법인 제공

국민일보와 정성영농조합법인 관계자들이 29일 업무협약을 마친 뒤 향후 계획에 대해 발언하고 있다. 위부터 최정선 정성영농조합법인 부대표, 김재중 국민일보 문화정책국장, 김민기 정성영농조합법인 총괄이사. 윤웅 기자