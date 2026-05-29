시사 전체기사

국민일보·정성영농조합법인, 취약계층 자립 지원 MOU

입력:2026-05-29 15:14
수정:2026-05-29 16:09
공유하기
글자 크기 조정

장애인·미혼모·자립준비청년 지원 사업 등 공동 발굴
공익 캠페인과 사회공헌 활동 통해 상생 가치 확산 힘 모으기로
공익 보도 역량과 사회적 농업 결합…시너지 기대

국민일보와 정성영농조합법인이 29일 서울 여의도 국민일보에서 업무협약을 맺고 취약계층의 자립 지원과 사회적 가치 확산을 위해 협력하기로 했다. 김재중 국민일보 문화정책국장(왼쪽)과 최정선 정성영농조합법인 부대표가 업무협약서를 교환한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 윤웅 기자

국민일보와 정성영농조합법인(대표 손경호)은 29일 업무협약(MOU)을 맺고 장애인과 미혼모, 자립준비청년 등 취약계층의 자립 지원과 사회적 가치 확산을 위해 협력하기로 했다.

이날 서울 여의도 국민일보 대회의실에서 진행된 업무협약식에는 국민일보 김재중 문화정책국장과 정성영농조합법인 최정선 부대표, 김민기 총괄 이사 등이 참석했다.

발달장애인과 지역 주민들로 어우러진 정성영농조합법인 구성원들이 인천 강화도 사업장에서 배추 모종을 심고 있다. 정성영농조합법인 제공

양 기관은 이번 협약을 계기로 취약계층 지원 사업을 함께 발굴하고 사회공헌 활동과 공익 캠페인을 추진하는 한편, 관련 정보 공유와 홍보 협력을 통해 우리 사회에 나눔과 상생의 가치를 드높이는데 데 힘을 모으기로 했다.


정성영농조합법인은 농업 생산과 사회적 책임을 결합한 대표적인 사회적경제 조직으로 평가받고 있다. 장애인 표준사업장을 운영하며 장애인과 미혼모, 자립준비청년 등 사회적 약자의 안정적인 일자리 창출과 경제적 자립을 지원하고 있다. 특히 농산물 생산·유통 과정에서 발생한 수익을 취약 계층의 고용과 복지 증진에 재투자하는 선순환 구조를 구축해 지속 가능한 사회공헌 모델을 실천하고 있다.

장애인과 취약계층이 함께 생활하는 인천 강화도의 '정성하우스' 전경. 주거와 일자리를 연계한 복합 커뮤니티로 미혼모·자립준비청년 등으로 지원 대상을 확대해 나가고 있다. 정성영농조합법인 제공

최근에는 단순한 고용 지원을 넘어 주거와 복지, 자립 역량 강화까지 아우르는 지원 체계를 확대하며 사회적 약자가 스스로 삶을 일궈 갈 수 있는 기반 마련에 힘쓰고 있다. 이러한 노력은 일회성 기부를 넘어 취약계층의 자립과 사회 통합을 실현하는 새로운 사회공헌 모델로 주목받고 있다.

국민일보 역시 ‘사랑·진실·인간’이라는 사시를 바탕으로 소외 이웃을 위한 나눔 활동과 공익 캠페인을 창간 이래 이어오고 있다. 현재 진행 중인 국민일보·삼성 공동 기획 ‘자립준비청년에 희망 디딤돌을’ 캠페인이 대표적이다.
국민일보와 정성영농조합법인 관계자들이 29일 업무협약을 마친 뒤 향후 계획에 대해 발언하고 있다. 위부터 최정선 정성영농조합법인 부대표, 김재중 국민일보 문화정책국장, 김민기 정성영농조합법인 총괄이사. 윤웅 기자

김재중 국민일보 문화정책국장은 “언론의 역할은 사회의 그늘진 곳을 비추고 도움이 필요한 이웃과 함께하는 데 있다”며 “정성영농조합법인과 함께 취약계층에 희망과 자립의 기회를 제공하고, 사회적 연대와 공익적 가치를 확산하는 데 앞장서겠다”고 말했다.


최정선 정성영농조합법인 부대표는 “사회적 약자에게 필요한 것은 단순한 지원을 넘어 스스로 미래를 설계할 수 있는 자립의 기회”라며 “국민일보와 함께 장애인, 미혼모, 자립준비청년 등이 지역사회 구성원으로 당당히 성장할 수 있도록 다양한 지원 사업을 발굴하고 추진하겠다”고 밝혔다.

김민기 정성영농조합법인 총괄 이사는 “장애인 등 취약계층 일자리 창출과 인식개선을 위해 국민일보와 함께 협력할 수 있게 돼 감사하다”면서 “이를 통해 지역사회와 우리 나라가 더욱 따뜻해지고 건강해지기를 소망한다”고 말했다.

이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[포착] 이 대통령, 삼청동서 사전투표…김 여사 동행
‘스와핑 집성촌’ 건설 목표…회원 6300명 집단 성관계 모임 적발
오세훈, 서울시 압수수색에 “쓰레기통까지 뒤져가라…명백한 선거공작”
‘서소문고가 붕괴 사고’ 강제수사 착수…서울시·시공사 등 7곳 압수수색
일면식 없는 여고생 살해 장윤기, 성폭행·스토킹 혐의 추가
‘내 주식만 박살 아니었네’… 韓증시 종목 82%가 하락
카카오 “노조 요구 성과 보상안 경영에 큰 부담되는 수준”
“서소문 사고로 아버지가…” 폐업 위기 약사 부부 유튜버 눈물
국민일보 신문구독