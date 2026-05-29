산림청 “임업기계용 면세경유 지원한도 27% 인상”

벌채를 위한 임업 기계장비. 산림청 제공

면세경유 유가연동보조 금 지급한도를 1ℓ당 138.4원에서 176.2원으로 37.8원 인상한다고 29일 밝혔다.

당초 산림청은 임업인들이 3~9월 구입한 면세경유 가격이 기준가격(1070원/ℓ)을 초과할 경우 초과금액의 70%를 지급한도(138.4원/ℓ) 내에서 지원할 예정이었다.

그러나 최근 고유가 상황이 지속됨에 따라 지급한도를 인상했다고 설명했다.

보조금을 지원받으려면 지역별 산림조합에 방문해 신청서와 임야대상 농업경영체 등록 확인서류를 제출하면 된다.