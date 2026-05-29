박왕열 등에 마약 공급한 마약계 ‘큰손’ 최병민 기소
필리핀 마약총책 박왕열 등 동남아 마약 밀수·유통 총책들에게 대량의 마약을 공급해 온 이른바 마약계 ‘큰손’ 최병민(50)이 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.
마약범죄 정부합동수사본부는 29일 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(향정) 등의 혐의로 최병민을 구속기소했다고 밝혔다.
최병민은 캄보디아 시아누크빌에 근거를 둔 중국계 조직을 통해 마약류를 들여와 2019년 12월부터 2021년 9월까지 국내외 유통 총책들에게 공급한 혐의를 받는다.
그는 텔레그램에서 ‘청담’이라는 닉네임으로 활동하며 비트코인 등 가상화폐를 받고 마약을 판매한 것으로 조사됐다.
검찰에 따르면 최병민은 독일과 라오스에서 세 차례에 걸쳐 필로폰 약 10.9㎏을 국내로 밀수입하고, 박왕열 등 유통책들에게 엑스터시 4955정과 케타민 약 3.52㎏, 필로폰 약 50g을 판매한 혐의를 받고 있다.
이 가운데 박왕열에게는 2020년 9월 엑스터시 3000정과 케타민 약 2㎏을 공급한 것으로 파악됐다.
합수본은 경찰로부터 사건을 넘겨받은 뒤 추가 수사를 통해 최병민이 2021년 7월과 8월 두 차례에 걸쳐 라오스에서 필로폰 약 10㎏을 추가 밀수입한 사실도 확인했다.
공소사실에는 최병민이 2021년 1월부터 9개월 동안 필로폰 44.2㎏과 케타민 44.2㎏, 엑스터시 7만1811정을 관리한 혐의도 포함됐다.
수사 결과 최병민은 도피 과정에서 공범들과 합성 사진을 이용해 타인 명의 여권을 부정 발급받아 캄보디아로 밀출국한 것으로 드러났다. 또 2016년에는 카지노 출입을 위해 대만 국적의 위조 여권을 사용한 사실도 확인됐다.
마약 유통으로 벌어들인 수십억 원대 범죄 수익은 차명 계좌와 가상자산을 이용해 세탁한 뒤 태국 도피 자금 등으로 사용한 것으로 조사됐다.
합수본은 경찰 송치 이전부터 전담수사팀을 꾸려 2만2000여쪽 분량의 공범 사건 기록과 휴대전화 포렌식 자료 등을 재분석해 추가 범행을 밝혀냈다고 설명했다.
합수본 관계자는 “금융정보분석원(FIU), 국가정보원과 공조해 은닉 자금을 추적·환수하는 한편 초국가범죄 특별대응 TF와 연계해 해외 밀수 총책들에 대한 수사와 송환도 추진할 방침”이라고 밝혔다.
수원=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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