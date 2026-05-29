‘HBM4E 샘플 첫출하’ 삼전, 우선주 포함 시총 2000조원 돌파
세계 최초 7세대 ‘고대역폭메모리(HBM4E)’ 샘플 출하 소식에 힘입어 삼성전자 주가가 29일 6% 넘게 급등하면서 우선주를 포함한 시가총액이 2000조원을 넘어섰다.
한국거래소에 따르면 이날 오후 2시53분 현재 삼성전자 주가는 전 거래일 대비 6.01% 상승한 31만7500원에 거래 중이다.
시가총액은 1856조1935억원이다.
우선주인 삼성전자우는 8.04% 오른 20만6250원으로 시총은 165조4891억원이다.
합산 시총은 2021조6826억원으로 2000조원을 훌쩍 넘어섰다.
삼성전자는 이날 개장 전 인공지능(AI) 산업 핵심 부품인 고대역폭 메모리(HBM)의 7세대 제품 HBM4E의 샘플 출하를 세계 최초로 시작했다고 밝혔다.
올해 2월 HBM4(6세대)를 세계 최초로 양산 출하한 데 이어, 불과 3개월 만에 다음 세대 제품 샘플까지 선제적으로 공급한 것이다.
향후 수년간 폭발적으로 성장할 글로벌 AI 인프라 시장에서 삼성전자의 독보적인 공급 역량과 기술적 우위를 확고히 하는 계기가 될 것이라는 기대가 나온다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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