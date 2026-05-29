김태흠 “박수현, 도덕성 검증 피하고 현안 관련 입장 바꿔”
국민의힘 김태흠 충남지사 후보가 최근 TV 토론과 기자회견에서 제기된 더불어민주당 박수현 후보의 비판에 반박하고 박 후보가 지역 현안 사업에 대한 입장을 바꿨다고 거듭 지적했다.
김태흠 후보는 이날 충남도청에서 기자회견을 열고 “(박 후보는) 상황에 따라 수시로 말을 바꾸면서 도민을 속이고 여론을 호도하고 있다”며 “공인이라면 누구나 겪어야 할 신상과 도덕성에 대한 검증을 피해가며 도민의 눈과 귀를 어둡게 하고 있다”고 말했다.
김 후보는 박 후보가 제기한 충남도의 재정 건정성 문제에 대해 “충남도 부채는 2022년 1조1734억원에서 올해 본예산 기준 2조3594억원으로 4년간 1조1860억원 증가했다”며 “민선7기 농어민 수당 등 지출 수요 증가, 국비 확보 성과로 도비 배칭 증가, 민선8기 사업 추진으로 재정수요 증가 등이 그 사유”라고 주장했다.
그는 “부채율 25%면 재정 주의 단계인데 충남도 부채율은 18.9%로 안정적”이라며 “이재명 정부에 얘기해 국가 부채나 줄일 생각하라”고 강조했다.
김 후보가 성과로 내세운 투자유치에 대해 박 후보가 ‘외화내빈’ ‘허장성세’라고 비판한 것에 대해서는 “투자유치는 MOU 직후 투자금이 일시에 집행되는 구조가 아니다”고 반박했다. 그는 “투자유치한 40조2685억원 규모 사업 가운데 대부분 사업이 정상 추진 중이고, 투자보류 규모는 1조688억원”이라며 “진행 중인 177건의 사업도 투자가 이뤄져서 일부 가동 중”이라고 주장했다.
그는 행정통합, K-아레나, 청양 지천댐 건설 등 현안 사업과 관련해 “박 후보가 입장을 바꿨다”고 비판했다.
김 후보는 “박 후보는 언론 인터뷰에서 행정통합에 반대했다가 대통령 말 한마디에 찬성으로 급선회했다”며 “K-아레나에 대해서도 말을 바꿔 만들겠다는 건지 말겠다는 건지 모르겠다”고 말했다.
청양 지천댐 건설과 관련해서는 “주민 동의와 국가유산청 협의 없이 댐 발표를 밀어붙였다고 비판했다가 민주당 충남도지사 당내 경선 토론에서 말을 바꿨다”며 “무조건 반대하는 게 아니라 공론화위원회를 통해 수요공급계획을 봐야 한다고 (입장을) 또 바꿨다”고 주장했다.
김 후보는 박 후보에게 도덕성 검증 차원에서 검찰의 불기소 결정서를 공개할 것을 재차 요구했다.
그는 “박 후보가 제시한 검찰 불기소 결정서는 자신에 대한 것이 아니라 자신이 고소한 의혹 제기자들에 대한 것”이라며 “불기소 결정서에 어떻게 기재돼 있는지 사실 그대로 설명해야 한다. 정치인의 신상과 도덕성 검증은 피할 수 없다”고 강조했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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