김포행동시민연대 ‘이해충돌·농지법 위반’ 이기형 후보 고발

계양천 보상 의혹·농지 취득 논란 확산

이기형 “정치 공세…고발 사주 가능성도”

김병수 “농지 취득·부동산 투기 의혹까지”

김포행동시민연대는 29일 이기형 더불어민주당 김포시장 후보를 공직자의 이해충돌방지법 및 농지법 위반 혐의로 김포경찰서에 고발했다. 김포행동시민연대 제공

경기 김포시장 선거를 앞두고 김포행동시민연대가 이기형 더불어민주당 김포시장 후보를 공직자의 이해충돌방지법 및 농지법 위반 혐의로 김포경찰서에 고발하면서 선거전이 격화되고 있다.

김병수 국민의힘 김포시장 후보, 이기형 더불어민주당 김포시장 후보. 선관위 제공