김포행동시민연대 ‘이해충돌·농지법 위반’ 이기형 후보 고발
계양천 보상 의혹·농지 취득 논란 확산
이기형 “정치 공세…고발 사주 가능성도”
김병수 “농지 취득·부동산 투기 의혹까지”
경기 김포시장 선거를 앞두고 김포행동시민연대가 이기형 더불어민주당 김포시장 후보를 공직자의 이해충돌방지법 및 농지법 위반 혐의로 김포경찰서에 고발하면서 선거전이 격화되고 있다.
이에 대해 이 후보 캠프는 “근거 없는 흑색선전이 도를 넘고 있다”며 국민의힘 김병수 후보 측의 정치 공세라고 반발했다.
김포행동시민연대는 29일 이 후보가 경기도의원 재직 당시 본인과 배우자, 여동생 및 친인척 소유 토지가 포함된 계양천 수해상습지 정비사업과 관련해 경기도의회 예산결산위원회와 소관 상임위에서 사업 추진과 예산 확보를 위한 질의를 반복했다며 공직자의 이해충돌방지법 위반 의혹이 있다고 주장했다.
단체는 “이 후보가 공직자로서 알게 된 사업 정보를 이용하거나 직무상 지위를 활용해 자신과 가족·친인척의 토지 보상에 영향을 미쳤는지 철저한 수사가 필요하다”며 “사업을 통해 상당한 규모의 보상금을 수령한 것으로 알려진 만큼 공직자의 사적 이익 추구 여부를 명확히 밝혀야 한다”고 밝혔다.
또 이 후보의 농지 취득 과정과 토지 관리 행위에 대해서도 농지법 위반 의혹이 있다며 불법 성토 의혹 등을 함께 고발 대상에 포함했다고 설명했다.
이어 “공직자가 자신의 직무와 관련된 개발사업을 통해 사적 이익을 얻었다면 매우 중대한 사안”이라며 “향후 허위 영농계획서 작성 등 추가 위법 사실이 드러날 경우 추가 고발도 검토할 것”이라고 밝혔다.
김병수 국민의힘 김포시장 후보 캠프도 이날 논평을 내고 “시민들이 더 이상 침묵할 수 없다고 판단한 것”이라며 수사기관의 철저한 수사를 촉구했다.
김 후보 측은 “이 후보는 경기도의원 시절 계양천 사업과 관련해 도의회 공식 회의에서 보상을 촉구했고, 결국 이 후보와 일가가 거액의 보상을 받았다”며 “농지 취득 및 부동산 투기 의혹, 허위 영농계획서 작성 의혹, 불법 성토 의혹까지 이어지고 있다”고 주장했다.
이어 “이 후보와 배우자가 계양천 사업 보상 이후 취득한 통진읍 동을산리 농지에 대해 허가 없이 약 1m 이상 불법 성토가 이뤄졌다는 제보가 접수됐다”며 관계기관의 조사와 조치를 요구했다.
김 후보 측은 “김포시장은 도시개발과 인허가, 예산과 보상, 토지 이용을 책임지는 자리”라며 “이해충돌과 농지 취득, 부동산 투기, 불법 성토 의혹을 받는 인물이 시장 자격이 있는지 묻지 않을 수 없다”고 비판했다.
반면 이 후보 캠프는 입장문을 통해 “근거 없는 의혹 제기와 비방이 도를 넘었다”며 강하게 반발했다.
이 후보 측은 “김포행동시민연대는 과거 김병수 후보의 서울편입 추진 당시 찬성 현수막을 내걸었던 단체”라며 “국민의힘과 김병수 후보 측의 고발 사주 가능성까지 의심되는 상황”이라고 주장했다.
이어 “여론조사에서 이기형 후보가 우세하다는 결과가 나온 이후 흑색선전이 반복되고 있다”며 “4년 전 지방선거 당시에도 확인되지 않은 의혹 제기와 문자 유포로 선거가 혼탁해졌다”고 지적했다.
또 “국민의힘과 김병수 후보 측은 시민들을 호도하려는 흑색선전을 중단해야 한다”며 “불통과 무능, 시민 기만에 대한 심판이 있을 것”이라고 밝혔다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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