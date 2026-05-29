모텔서 지인 살해한 60대 검찰 송치…“반말하고 무시해서”

술 마시며 다투다 흉기 휘둘러

모텔에서 지인을 살해한 혐의를 받는 60대 남성이 검찰에 구속 송치됐다. 이 남성은 상대방이 반말을 하는 등 자신을 무시한다는 이유로 흉기를 휘두른 것으로 조사됐다.