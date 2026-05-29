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모텔서 지인 살해한 60대 검찰 송치…“반말하고 무시해서”

입력:2026-05-29 14:49
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술 마시며 다투다 흉기 휘둘러


모텔에서 지인을 살해한 혐의를 받는 60대 남성이 검찰에 구속 송치됐다. 이 남성은 상대방이 반말을 하는 등 자신을 무시한다는 이유로 흉기를 휘두른 것으로 조사됐다.

전북 전주덕진경찰서는 지난 23일 오후 8시20분쯤 전주시 덕진구 우아동의 한 숙박업소에서 지인을 흉기로 찔러 살해한 혐의(살인)를 받는 60대 A씨를 검찰에 구속 송치했다고 29일 밝혔다.

A씨는 일용직을 하다 알게 된 사이인 50대 B씨와 함께 술을 마시다 다투던 중 소지하고 있던 흉기로 B씨를 찌른 것으로 조사됐다.


신고를 받고 출동한 경찰은 현장에 쓰러져 있는 B씨를 발견, A씨를 현행범 체포했다.

A씨는 경찰 조사에서 “B씨가 반말을 하고 자신을 무시하는 것 같아 범행했다”는 취지로 진술했다.

전주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr


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