세계 최대 정유사 “재고 사상 최저…유가 150달러 갈수도”
글로벌 원유 재고가 수주 안에 사상 최저치로 떨어지면서 국제유가가 배럴당 150달러까지 치솟을 수 있다는 미국 최대 에너지 기업 엑슨모빌의 강력한 경고가 나왔다.
28일(현지시간) CNBC에 따르면 닐 채프먼 엑슨모빌 수석부사장은 미국 뉴욕에서 열린 번스타인 주최 콘퍼런스에 참석해 “전례 없는 수준의 낮은 원유 재고에 접근하고 있다”며 강한 우려를 나타냈다.
채프먼 부사장은 현재 상황에 대해 “정말 매우 낮은 수준”이라고 진단하며, “이런 재고 수준에 2주 후 도달할지, 3주 후 도달할지는 논쟁의 여지가 있지만 그 시점이 되면 유가는 급등하게 될 것”이라고 내다봤다.
그는 원유 재고가 바닥을 드러내는 시점에 이르면 브렌트유 실물 가격이 배럴당 150~160달러까지 폭등할 수 있다고 경고했다. 다만 “가격이 일정 수준 이상으로 오르면 수요가 위축되면서 시장은 다시 균형을 찾게 된다”고 덧붙였다.
이날 7월물 브렌트유 선물은 배럴당 93.71달러에 장을 마감했다. 미국과 이란의 종전 협상에 따른 호르무즈 해협 재개방 기대감이 반영된 결과로 풀이된다.
국제에너지기구(IEA)에 따르면 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 사태로 인해 발생한 원유 공급 차질 물량은 10억 배럴을 넘어서며 역사상 전례 없는 최대 규모를 기록 중이다.
지금까지는 세계 각국이 비축유를 풀면서 급한 불을 꺼왔다. 하지만 채프먼 부사장은 “그런 상황이 영원히 지속될 수는 없다”며 비축유 방출만으로는 한계가 있음을 지적했다.
IEA 역시 이달 초 글로벌 원유 재고가 유례없이 빠른 속도로 줄어들고 있다고 경고한 바 있다. 이에 IEA 회원국들은 지난 3월 시장 충격을 완화하기 위해 역대 최대 규모인 4억 배럴의 전략비축유 방출에 합의하기도 했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사