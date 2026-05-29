앨리스 달튼 브라운 회고전 흥행… 첫 주말 3000명 몰려
개막 첫 주말 관람객 3000명 방문
일부 굿즈 품절… 추가 제작 돌입
9월까지 빌라쥬 드 아난티서 개최
세계적인 사실주의 화가 앨리스 달튼 브라운(Alice Dalton Brown)의 회고전이 부산에서도 흥행 조짐을 보이고 있다. 개막 첫 주말에만 3000여명이 전시장을 찾으며 빌라쥬 드 아난티가 새로운 문화예술 공간으로 주목받고 있다.
29일 아난티에 따르면 지난 23일 빌라쥬 드 아난티 내 아난티 컬처클럽에서 개막한 앨리스 달튼 브라운 회고전 '빛이 머무는 공간'은 개최 1주일 만에 예상치를 웃도는 관람객을 끌어모았다.
'빛을 그리는 화가'로 불리는 앨리스 달튼 브라운은 뉴욕을 기반으로 70년 가까이 활동해 온 세계적인 사실주의 화가다. 작품은 뉴욕 메트로폴리탄 미술관과 뉴욕 공립도서관 등 주요 문화기관에 소장돼 있다.
이번 전시는 1961년 초기작부터 지난해 발표한 최신작 '에바네슨스(Evanescence)'까지 작가의 60여년 예술 세계를 조망할 수 있도록 구성됐다. 창문과 커튼, 바다와 풍경 등 일상 속 공간에 스며드는 빛을 섬세하게 포착한 대표작들을 한자리에서 만날 수 있다.
관람객 반응도 뜨겁다. 서울에서 부산을 찾았다는 이영인(55)씨는 “호텔 안에 수준 높은 전시 공간이 마련된 점이 인상적이었다”며 “지난해 서울 전시와는 또 다른 매력과 의미를 느낄 수 있었다”고 말했다.
전시장을 찾은 관람객들의 후기가 온라인을 통해 확산하면서 굿즈 판매도 이어지고 있다. 작품 이미지를 활용한 일부 액자 상품은 조기에 동났으며, 아난티와 작가가 공동 기획한 손수건 3종 역시 초기 물량이 빠르게 소진돼 추가 제작에 들어갔다.
서울에 이어 부산 회고전을 기획한 김현민 띠오갤러리 대표는 “전시 개막 이후 예상보다 높은 관심이 이어지고 있다”며 “많은 관람객이 작품 앞에 오랜 시간 머무르며 감상하는 모습을 보면서 작가의 작품 세계가 국내에서 폭넓은 공감을 얻고 있음을 현장에서 실감하고 있다”고 말했다.
아난티는 전시와 함께 레스토랑 이용권을 결합한 다이닝 패키지도 선보이며 예술과 미식을 결합한 복합 문화 콘텐츠를 확대하고 있다.
전시는 오는 9월 27일까지 빌라쥬 드 아난티 내 아난티 컬처클럽에서 열린다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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