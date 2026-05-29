그랜드모먼트 유스호스텔, 청소년박람회서 진로·체험 프로그램 선봬
스마트팜·국궁·천체관측 체험공간 운영
청소년지도사 소개 등 진로 탐색 지원
청소년박람회서 관람객 호응 얻어
그랜드모먼트 유스호스텔이 전국 최대 규모 청소년 행사인 대한민국청소년박람회에 참가해 스마트팜과 국궁, 천체관측 등 특화 프로그램을 선보이며 관람객들의 관심을 끌고 있다.
그랜드모먼트 유스호스텔은 지난 28일부터 30일까지 전남 여수엑스포컨벤션센터에서 열린 ‘제22회 대한민국청소년박람회’에 참가해 청소년 맞춤형 체험부스를 운영하고 있다고 29일 밝혔다.
이번 부스는 ‘미래를 심고(Farm), 꿈을 찾고(Star), 목표를 쏘다(Bow)!’를 주제로 기관 특화 프로그램과 연계한 다양한 체험 콘텐츠로 구성됐다.
참가자들은 스마트팜 기기를 활용한 ‘나만의 작은 테라리움 만들기’를 통해 미래 농업 기술을 체험할 수 있으며 국가 공인 자격인 청소년지도사 직업 소개를 통해 진로 탐색의 기회도 제공받고 있다.
특히 국궁과 천체관측을 접목한 포토 존은 관람객들의 눈길을 끌고 있다. 참가자들은 전통 국궁 복장을 착용한 채 활을 들고 사진을 촬영하거나 천체망원경을 배경으로 기념사진을 남기며 색다른 체험을 즐기고 있다.
박람회 첫날인 지난 28일에는 여성가족부 원민경 장관과 전남도 강위원 경제부지사, 여수시 정현구 부시장, 손연기 한국청소년활동진흥원 이사장 등이 연합 부스를 방문해 운영 프로그램을 둘러봤다.
박수영 그랜드모먼트 유스호스텔 운영대표는 “청소년들에게 단순한 숙박 공간을 제공하는 것을 넘어 다양한 체험과 건전한 여가 활동 기회를 제공하고자 이번 프로그램을 마련했다”며 “앞으로도 청소년들이 안전하고 즐거운 여행 경험 속에서 꿈을 키워갈 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 말했다.
한편 ‘청소년의 힘으로, 더 푸른 미래를!’을 주제로 열린 이번 박람회에서는 멘토 특강과 청소년 북콘서트, 전국 청소년 대토론회, 디지털 콘텐츠 및 힙합댄스 경연대회 등 278개의 체험 프로그램이 운영되고 있다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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