‘스와핑 집성촌’ 건설 목표…회원 6300명 집단 성관계 모임 적발
사이트 운영진·회원 15명 검거
폴리아모리 표방…집성촌 건설 목적
음란물 700여개 유포
‘스와핑’(배우자나 애인을 서로 바꿔 맺는 성관계) 정기 모임을 열고 집단 성행위를 촬영한 뒤 배포한 음란물 사이트 운영진과 회원들이 무더기로 경찰에 붙잡혔다.
서울경찰청 사이버수사3대는 음란물 사이트 ‘아너스클럽’ 운영자 A씨 등 운영진 8명을 정보통신망법상 음란물 유포 혐의로 검거했다고 29일 밝혔다.
이들은 2022년 1월부터 올해 4월까지 4년여간 사이트를 운영하며 회원들의 집단 성행위 촬영물 등 음란 사진·영상 약 700개를 게시하거나 유포를 방조한 혐의를 받는다. 경찰은 사이트 회원 56명도 음란물 유포 혐의로 특정해 이 중 7명을 검거했으며, 나머지 49명에 대해서는 수사를 이어가고 있다.
경찰에 따르면 이 사이트는 ‘부부 만남’, ‘커플 만남’ 등을 내세우며 ‘폴리아모리’(다자 연애) 모임을 표방했다. 이들은 아너랜드라는 자신들만의 공동체 건설을 목표로 한다면서 사이트 외에도 다음 카페, 텔레그램 채널·대화방, 엑스(X·옛 트위터) 계정 등을 운영하며 회원을 늘려나간 것으로 드러났다. 특히 경기와 부산·대구 등지에서 오프라인 정기 모임을 열고, 집단 성행위 장면을 촬영해 사이트와 SNS에 공유한 것으로 파악됐다.
사이트 회원은 6325명에 이른다. 이외에도 다음 카페 회원 2361명, 텔레그램 채널 참여자 736명, 텔레그램 대화방 참여자 944명, X 계정 팔로워 6214명 등으로 조사됐다. 회원 연령대는 50~60대 부부, 젊은 미혼 남녀 등으로 다양했다.
A씨는 과거 불법 촬영물 유포와 성범죄 모의 등으로 논란이 된 ‘소라넷’ 계열 카페 회원 출신이다. 그는 기존 카페 회원 정보를 넘겨받아 특정 성적 취향을 가진 이들을 모집한 뒤 사이트를 개설한 것으로 조사됐다.
경찰은 방송통신심의위원회 의뢰를 받아 수사에 착수했으며, 사이트 데이터베이스(DB)를 확보해 운영진을 특정하고 지난달 15일 사이트를 폐쇄했다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
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