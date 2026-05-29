광주 도시철도 공사 현장서 일산화탄소 중독 사고…8명 이송
어지럼증 호소…생명 지장 없어
광주 도시철도 공사 현장에서 일산화탄소 중독으로 추정되는 사고가 발생해 작업자 8명이 병원으로 이송됐다.
29일 소방당국에 따르면 이날 오전 10시28분쯤 광주 서구 금호동 광주 도시철도 2호선 지하 공사현장에서 연마 작업을 하던 작업자들이 어지럼증을 호소한다는 신고가 119에 접수됐다.
현장에 출동한 119 구급대원들은 작업자 8명을 병원으로 이송했다.
이송된 작업자들은 내국인이 3명, 외국인 5명으로 이들 모두 생명에는 지장이 없는 상태로 파악됐다.
1차 현장 조사 결과 해당 작업 현장의 일산화탄소 농도는 일반 작업장의 6배가 넘는 200ppm을 초과한 것으로 나타났다.
당국은 밀폐된 지하 작업공간에 위치한 발전기에서 일산화탄소가 누출돼 사고가 난 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사중이다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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