민주 대전시당 “여론조사 선택적 공표한 인터넷 매체 신고”
더불어민주당 대전시당 6·3 지방선거 선거대책위원회가 대전시장 선거 관련 여론조사 결과를 왜곡해 공표했다며 인터넷 매체 A사를 대전시 선거관리위원회에 신고했다.
29일 민주당 대전시당 선대위 법률지원단에 따르면 A사는 일주일 사이 2차례의 여론조사를 실시한 뒤, 공표 지정 일시를 26일로 동일하게 등록해 놓고도 1개 여론조사의 결과만을 발표했다.
1차 조사에서는 허태정 민주당 후보가 오차범위 밖에서 이장우 국민의힘 후보보다 우세한 것으로 나타났고, 2차 조사에서는 양 후보가 접전을 벌인 것으로 조사됐다.
민주당 대전시당 선대위는 이 매체가 허 후보가 앞섰던 1차 조사 결과를 공개하지 않고 2차 조사 결과만 보도했다고 설명했다. 이 같은 선택적 보도가 유권자의 판단에 영향을 줄 수 있다고 이들은 지적했다.
채경준 민주당 대전시당 선대위 법률지원단 총괄단장은 “별다른 정치적 이슈가 없었음에도 일주일 사이 여론조사 결과가 급변한 것을 납득하기 어렵다”며 “여론조사를 왜곡하려는 의도가 있었는지 선관위의 철저한 조사가 필요하다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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