민주 대전시당 “여론조사 선택적 공표한 인터넷 매체 신고”

더불어민주당 대전시당 선대위 관계자들이 대전시 선거관리위원회에 인터넷 매체 A사를 신고하고 있는 모습. 더불어민주당 대전시당 6.3 지방선거 선거대책위원회 제공

29일 민주당 대전시당 선대위 법률지원단에 따르면 A사는 일주일 사이 2차례의 여론조사를 실시한 뒤,

1개 여론조사의 결과만을 발표했다.

민주당 대전시당 선대위는 이 매체가 허 후보가 앞섰던 1차 조사 결과를 공개하지 않고 2차 조사 결과만 보도했다고 설명했다.