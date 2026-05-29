오세훈, 서울시 압수수색에 “쓰레기통까지 뒤져가라…명백한 선거공작”
국민의힘은29일 경찰이 서소문 고가차도 철거현장 붕괴사고와 관련해 서울시청을 전격 압수수색한 데 대해 “청와대 선거개입 시즌2”라며 총공세를 펼쳤다. 사전투표 첫날부터 수사기관을 동원해 표심을 흔들어보기 위한 여권의 정치적 의도가 담겨 있다는 지적이다.
오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 서울 종로구 선거캠프에서 기자회견을 열고 “투표를 하루 앞둔 어제 이재명 대통령은 사실상 하명 수사 지시를 내렸다”며 “날이 밝자마자 수사기관은 기다렸다는 듯 야당 후보가 재직 중인 광역지방자치단체 심장부를 들이닥쳤다”고 말했다.
이어 “민주사회에 있을 수 없는 일”이라며 “독재정권도 함부로 하지 않던 야만적인 폭거다. 권력을 앞세운 노골적 선거개입이며 수사기관을 동원한 명백한 선거 공작”이라고 비판했다. 그는 “선거가 초박빙 접전 양상으로 전개되자, 대통령 손에 쥔 칼을 휘둘러서라도 선거판을 흔들고 국민 눈과 귀를 가려보겠다는 것”이라며 “어디 한 번 해보시라. 서울시청 쓰레기통까지 샅샅이 뒤져서 가져가 보시라”고 꼬집었다.
오 후보는 정원오 더불어민주당 후보를 겨냥해 “대통령이 나서고, 장관이 나서고, 수사기관이 나서고, 후보자 본인이 아닌 민주당이 주축이 돼서 모든 캠페인을 진행하면서 정 후보는 그 뒤에 숨어있는 이런 선거운동 형태는 집권여당으로서 매우 부끄러운 행태”라며 “당당히 나서서 본인 책임하에 모든 선거를 치르기 바른다”고 했다.
장동혁 상임선거대책위원장도 세종 유세에서 “여러분 이게 우연이겠나, 아니면 미리 계획된 일이겠나”라고 목소리를 높였고, 송언석 공동선대위원장도 문재인정부의 울산시장 선거개입 사건을 언급하며 “8년만에 반복된 청와대의 선거개입 시즌2”라고 비판했다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
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