공주 한 사과 농장서 ‘과수화상병’ 첫 발생

과수화상병 감염목을 제거 하고 있는 모습. 공주시 제공

29일 공주시에 따르면 지난 26일 해당 농장에서 과수화상병이 신규 확진됐다.

방역당국은 이 농장 2㎞ 이내 과원에 대한 정밀 예찰을 실시하는 한편,

추가적인 확산을 방지하기 위해 27~28일 지역 내 전체 과수 농가를 대상으로 추가로 예찰을 진행했다. 과수화상병 4차 예방 약제도 배부했다.

주로 외부 작업자의 오염된 도구나 감염된 묘목을 통해 전파된다.

시는 농가 간 방문을 자제하고 작업 시 알코올 등으로 장갑·전정가위 등 작업 도구를 철저히 소독할 것을 당부했다.

이와 함께 매주 수요일을 ‘과수화상병 자가 예찰의 날’로 지정하기로 했다.

과수화상병 의심 증상을 발견하면 즉시 공주시농업기술센터로 신고한 뒤 식물방제관·초동대응반이 도착할 때까지 농작업을 중단해야 한다.