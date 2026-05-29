일면식 없는 여고생 살해 장윤기, 성폭행·스토킹 혐의 추가
직장 동료 외국인 여성 상대 범행
경찰이 광주 도심에서 일면식 없는 여고생을 살해한 장윤기(23)에 대해 성폭행, 스토킹 혐의 등을 추가해 검찰에 송치했다.
광주 광산경찰서는 29일 살인·살인미수·살인예비 혐의로 구속 송치된 장윤기에 대해 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(성폭행)과 스토킹처벌법 위반, 감금 등 혐의를 추가했다고 밝혔다.
경찰 조사 결과 장씨는 범행 이틀 전인 지난 3일 오전 2시쯤 A씨 집에서 A씨로부터 교제를 거절당하자 A씨를 감금해 성폭행하고, 협박한 뒤 이날 오후 흉기 2점을 구매해 A씨 집을 다시 찾아온 것으로 드러났다. 집 근처를 서성이는 장씨를 본 A씨는 경찰에 스토킹 신고를 한 뒤 타 지역으로 떠났다.
A씨의 이주 사실을 몰랐던 장씨는 3일 밤부터 30시간 넘게 A씨를 찾아 다니다 못 찾자 분노가 극에 달한 상태에서 분풀이를 위해 홀로 귀가중이던 B양(17)에게 흉기를 휘두른 것으로 조사됐다.
장씨는 B양의 비명을 듣고 도움을 주러온 C군에게도 흉기를 휘둘러 중상을 입혔다.
검찰은 장윤기의 구속 기간을 연장해 보완수사를 이어가고 있다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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