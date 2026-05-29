딸 고교 시험지 유출 학부모·기간제교사 항소심서 감형
딸은 유출 시험지로 공부 전교 1등
대구지법 형사4부(부장판사 성기준)는 29일 상습적으로 고등학교에 침입해 시험지를 빼돌린 혐의(특수절도 등)로 기소된 50대 학부모 A씨에 대한 항소심에서 징역 4년 6개월을 선고한 원심을 깨고 징역 3년 4개월을 선고했다.
범행에 동참한 30대 기간제 교사 B씨에 대해서도 징역 5년의 원심을 깨고 징역 4년 4개월에 추징금 3150만원을 선고했다.
A씨는 딸이 재학 중인 경북 안동 소재 모 고등학교에 침입해 시험지를 빼돌린 혐의로 기소됐다. B씨는 범행을 도운 대가로 16차례에 걸쳐 3150만원을 받은 혐의로 기소됐다.
이들은 2023년부터 지난해 7월까지 11차례에 걸쳐 모 고등학교에 무단 침입해 7차례에 걸쳐 중간·기말고사 시험지를 빼돌린 것으로 조사됐다. A씨 딸은 이 기간 유출된 시험지로 미리 공부해 고등학교 내신 평가에서 전교 1등을 유지했다.
이들의 범행은 학교 사설 경비 시스템이 작동해 덜미를 잡혔다. A씨와 B씨는 항소심 재판 기간 재판부에 10∼20여 차례 반성문을 제출했다.
재판부는 “학교 시험과 행정 시스템을 훼손했고 공교육에 대한 신뢰를 근본적으로 흔든 범행”이라면서도 “다만 자신들의 잘못을 뉘우치는 점 등을 고려했다”고 밝혔다.
앞서 1심에서 이들의 범행을 도운 혐의(특수절도방조 등)로 기소된 해당 학교 30대 행정실장은 징역 1년 6개월, 빼돌린 시험지로 공부한 뒤 시험을 치른 혐의(위계에 의한 업무방해)로 기소된 A씨의 딸은 징역 1년에 집행유예 2년이 선고됐다. 이들은 항소장을 취하하거나 내지 않았다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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