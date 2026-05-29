‘최대 8% 금리’ 청년미래적금, 내달 22일 출시

세부적으로는 농협·신한·우리·하나·기업·국민·우정사업본부가 최대 3%p 우대금리를 제공한다. 수협·iM·부산·광주·전북·경남·카카오는 최대 2%p다. 기관별 우대금리는 급여이체, 카드 이용, 자동이체 등 금융거래 실적 및 이용 조건에 따라 차등 적용된다.

만 34세 이하 청년에게 자산 형성 기회를 주는 청년미래적금이 내달 22일 출시된다.금융위원회는 29일 청년미래적금 취급기관(14곳)이 우대금리 세부사항 등 금리 수준을 은행연합회 소비자포털에 공시했다고 밝혔다.청년미래적금은 3년 고정금리 상품이다. 총급여 3600만원(종합소득액 2600만원) 이하 청년에게는 모든 은행이 동일하게 기본금리 5%를 제공한다. ‘청년 모두를 위한 재무상담’ 이수자에 대해서는 0.2%p(포인트)의 우대금리가 제공된다.여기에 기관별 최대 우대금리는 2~3% 구성된다. 최대 7~8% 수준의 금리가 제공된다.금융위는 “금리와 정부 기여금, 이자소득 비과세 혜택을 함께 고려하면 실질 가입 효과가 일반형 기준 최대 13.2~14.4%, 우대형 18.2~19.4% 수준 단리 적금상품에 가입하는 것과 유사한 수준”이라고 설명했다.청년미래적금은 오는 6월 22일 출시될 예정이다. 토스뱅크는 전산 구축 일정 등에 따라 올해 12월 출시를 앞두고 있다.가입신청 기간은 출시일부터 7월 3일까지 2주간 운영된다. 첫 5영업일은 내달 22일부터 26일까지는 출생연도를 기준으로 5부제에 따라 신청 가능하다. 그 이후에는 출생연도와 관계없이 가입할 수 있다.김준희 기자 zunii@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지