‘보트 밀입국’ 中 반체제 인사 둥광핑, 출입국사무소로 인계

중국 반체제 인사 둥광핑이 타고 온 고무보트. 태안해양경찰서 제공

전날 오후 6시쯤 대전출입국·외국인사무소 관계자들이 둥광핑의 신병을 인계해 갔다.

앞서 태안해경은 지난 27일 대전지검 서산지청에 둥광핑에 대한 구속영장을 신청했지만, 대전지법 서산지원

“

도망하거나 증거를 인멸할 우려가 있다고 보기 어렵다”며 영장을 기각했다.

영장실질심사 전 취재진 앞에서도 “캐나다에 갈 것이다. 캐나다 정부가 나를 도와주길 바란다”고 말했다.

중국에서 경찰·군인으로 복무했던 둥광핑은 톈안먼 사태 관련 서한에 서명했다는 이유로 1999년 경찰에서 파면됐다.