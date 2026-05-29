‘보트 밀입국’ 中 반체제 인사 둥광핑, 출입국사무소로 인계
지난 25일 충남 태안군 서격비도 해상에서 고무보트를 타다 체포된 중국 반체제인사 둥광핑(董廣平)의 신병이 대전출입국·외국인사무소로 인계됐다.
29일 충남 태안해양경찰서 등에 따르면 전날 오후 6시쯤 대전출입국·외국인사무소 관계자들이 둥광핑의 신병을 인계해 갔다. 둥광핑은 대전출입국·외국인사무소 내 시설에서 지내며 추가 조사를 받을 전망이다.
앞서 태안해경은 지난 27일 대전지검 서산지청에 둥광핑에 대한 구속영장을 신청했지만, 대전지법 서산지원 석지성 영장전담 판사는 “도망하거나 증거를 인멸할 우려가 있다고 보기 어렵다”며 영장을 기각했다.
둥광핑은 해경 조사에서 “밀입국이 아닌 도움을 청하러 왔다”며 “목적지는 한국이 아니라 일본이었다”고 주장했다고 한다. 가족이 있는 캐나다로 가는 것이 당초 목표였다는 것이다.
실제로 전날 영장실질심사 전 취재진 앞에서도 “캐나다에 갈 것이다. 캐나다 정부가 나를 도와주길 바란다”고 말했다.
중국에서 경찰·군인으로 복무했던 둥광핑은 톈안먼 사태 관련 서한에 서명했다는 이유로 1999년 경찰에서 파면됐다. 2014년 톈안먼 추모 행사에 참여한 뒤 중국 당국에 구금됐으며 이후 여러 차례 중국을 탈출하고 송환됐다.
그는 지난 25일 오후 10시41분쯤 서격비도 북서방 10해리(약 18㎞) 해상에서 출입국관리법 위반 혐의로 긴급체포됐다. 체포 당시 3.3m 길이의 고무보트를 타고 대한민국 영해로 접근하다 한 어선에게 발견됐다.
태안=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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