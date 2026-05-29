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블루오리진 초대형 로켓 ‘뉴글렌’ 연소시험 중 폭발

입력:2026-05-29 11:54
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베이조스의 항공우주 기업

미국 항공우주 기업 블루오리진의 대형 로켓 ‘뉴 글렌’이 지난달 18일(현지시간) 플로리다주 케이프커내버럴 발사대에 세워져 있다. AP연합뉴스

미국 항공우주 기업 블루오리진의 초대형 로켓 ‘뉴 글렌’이 28일(현지시간) 플로리다주 케이프커내버럴 발사대에서 연소시험 도중 폭발했다.

블루오리진은 이날 엑스에 “뉴 글렌에서 정지 연소시험 중 이상 현상이 발생했다. 추가 사실이 확인되는 대로 소식을 제공하겠다”며 “(시험에 참여한) 모든 인원의 소재는 확인됐다”고 밝혔다.

AP·로이터통신에 따르면 뉴 글렌의 폭발로 거대한 화염이 일어났고 인근 주택들이 흔들렸다.


뉴 글렌은 큰 부피의 화물을 옮길 수 있는 초대형 재사용 로켓으로 개발되고 있다. 높이는 98m에 달한다. 아마존의 인터넷망에 사용될 저궤도 통신위성들을 탑재하고 다음 주 발사될 예정이었다.

블루오리진 창업자인 제프 베이조스는 이번 폭발에 대해 “근본 원인을 파악하기에는 아직 이르지만 원인 규명 작업에 착수했다”고 말했다.

김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr


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