해경청, 서해서 한·중 첫 실기동 합동훈련 실시
해양경찰청이 중국 해상수색구조센터(MRCC)와 함께 서해상에서 첫 실기동 해양수색구조 합동훈련을 실시했다.
해양경찰청은 지난 28일 서해상에서 중국 MRCC와 함정·헬기 등 실제 구조세력이 참여하는 한·중 해양수색구조 합동훈련을 실시했다고 29일 밝혔다.
이번 훈련은 올해 1월 한·중 정상회담 이후 양국이 해양안전과 대형 해상 조난사고 대응 협력 필요성에 공감하면서 추진됐다. 양국 구조당국은 지난 3월 훈련 실시를 합의한 뒤 실무회의를 거쳐 이번 훈련을 진행했다.
그동안 한·중 양국은 통신 중심의 도상훈련 형태로 수색구조 훈련을 실시해왔으나, 함정과 헬기 등 실제 구조세력이 참여한 기동훈련은 이번이 처음이다.
한국과 중국은 지난 2007년 체결한 ‘대한민국 정부와 중화인민공화국 정부 간 해상 수색 및 구조에 관한 협정’을 바탕으로 구조협력체계를 유지해오고 있다.
이번 훈련에는 양국 함정 각 2척과 헬기 각 1대가 참여했으며, 조업 중인 어선에서 화재가 발생한 상황을 가정해 진행됐다.
양국은 사전회의를 통해 상황전파 절차와 임무분담 사항 등을 점검했으며, 훈련은 사고접수 및 상황전파를 시작으로 합동 화재진압, 해상 수색, 항공 구조, 해양오염 방제작업 순으로 실시됐다.
특히 양국 구조세력은 사고 초기 대응부터 구조세력 투입, 현장 대응, 상황 공유까지 전 과정을 공동 수행하며 실제 해양사고 발생 시 협력 대응체계를 점검했다.
훈련 종료 후에는 대응 절차와 협조체계의 문제점 및 개선 방안에 대한 토론도 진행됐으며, 향후 정기적인 연합훈련과 협력 강화 방안도 논의됐다.
중국 MRCC 관계자는 “양측이 원활한 소통과 긴밀한 협업을 통해 공동으로 해상 안전을 수호하는 책임과 역량을 충분히 보여줬다”며 “정기적인 연합훈련과 교육, 기술 및 인재 교류를 확대해 공동 비상 대응 능력을 지속적으로 제고해 나가겠다”고 밝혔다.
장인식 해양경찰청장 직무대행은 “이번 훈련은 한·중 간 해양수색구조 협력체계를 더욱 공고히 하는 계기가 됐다”며 “앞으로도 인접국과 지속적인 협력을 통해 국제 해양사고 대응 역량을 강화해 나가겠다”고 말했다.
인천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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