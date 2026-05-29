킨텍스 ‘TEX+VISION 2026’ 조기신청 접수
글로벌 바이어 연계 강화
킨텍스와 서울메쎄가 오는 10월 개최되는 ‘TEX+VISION 2026’ 참가기업 조기신청 접수에 나섰다.
킨텍스는 29일 서울메쎄와 공동 주최하는 ‘TEX+VISION 2026(2026 국제섬유봉제산업전시회)’의 참가기업 조기신청 접수를 오는 6월 26일까지 진행한다고 29일 밝혔다.
조기신청 기업에는 부스비 할인과 부스 위치 우선 배정 등 다양한 인센티브가 제공된다.
올해 처음 열리는 ‘TEX+VISION 2026’은 단순 섬유 소재 전시를 넘어 생산과 브랜드, 글로벌 시장을 연결하는 통합 비즈니스 플랫폼을 목표로 기획됐다. 행사는 오는 10월 21일부터 23일까지 킨텍스에서 개최되며 산업통상자원부가 공식 후원하고 코트라와 한국무역협회가 공동 주관한다.
특히 같은 기간 국내 최대 규모 수출상담회인 코트라의 ‘대한민국 수출 붐업코리아’가 함께 열리면서 참가기업들의 해외 판로 확대가 기대되고 있다.
코트라가 초청하는 전 세계 650여 명의 해외 바이어가 행사장을 방문할 예정으로, 참가기업들은 현장에서 1대1 비즈니스 상담과 글로벌 네트워크 구축 기회를 얻게 된다.
전시회는 섬유산업 밸류체인 전 과정을 아우르는 5개 ‘쇼인쇼(Show-in-Show)’ 형태로 구성된다.
소재·기능성 중심의 ‘TEXTILE Vision’, 제조·봉제·스마트팩토리 분야의 ‘GARMENT Vision’, 프린팅·염색·가공 분야 ‘Tex+ PRINT Vision’, 천연·합성·바이오 소재 중심의 ‘Tex+ LEATHER Vision’, 세탁·케어 솔루션 분야 ‘Tex+ EcoCare Vision’ 등이다.
최근 글로벌 시장에서 지속가능성과 순환형 섬유에 대한 관심이 높아지면서 친환경·바이오 소재 관련 기업들의 참가 검토도 확대되고 있다.
이민우 킨텍스 대표이사는 “이번 전시회는 소재와 생산, 브랜드를 글로벌 시장과 유기적으로 연결하는 혁신적인 비즈니스 플랫폼이 될 것”이라며 “대규모 해외 바이어가 방한하는 붐업코리아와 동시 개최되는 만큼 참가기업들의 해외 수출 판로 개척에 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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