STK 2026, 투자·수출·협업 강화…성과형 비즈니스 플랫폼 확장
STK 2026이 기술 전시를 넘어 투자·수출·협업까지 연결하는 ‘성과형 테크 비즈니스 플랫폼’으로 운영된다.
‘The Tech Nexus’를 주제로 열리는 STK 2026(제15회 스마트테크코리아)은 참가기업의 실질적인 사업 성과 창출을 지원하기 위해 투자·수출·협업 중심의 글로벌 비즈니스 프로그램을 강화한다고 밝혔다.
STK 2026은 단순 전시를 넘어 기술 발표와 시장 검증, 투자 유치, 글로벌 바이어 연결까지 지원하는 플랫폼으로 운영되며, 올해는 산업별 기술 흐름에 맞춘 ‘STAGE A’ ‘STAGE A+’ ‘STAGE R’과 글로벌 비즈니스 라운지 ‘The Sphere’를 중심으로 프로그램을 구성한다.
핵심 프로그램인 ‘STAGE A’와 ‘STAGE A+’에서는 AI와 디지털 기술이 실제 산업 혁신으로 연결되는 사례들이 소개된다.
STAGE A에서는 생성형 AI, 데이터, 클라우드, 양자컴퓨팅, 글로벌 딥테크 분야 기술과 비즈니스 인사이트를 공유한다. 클레비(Clevi), 퓨처메인(FutureMain), 비아이매트릭스(BI Matrix), 일레븐랩스(ElevenLabs), 티벨(TBELL) 등이 생성형 AI와 산업 AI 기반 혁신 사례를 발표할 예정이다.
양자 세션에는 한국퀀텀컴퓨팅(Korea Quantum Computing), 아마존웹서비시즈코리아(AWS), 아이디퀀티크(ID Quantique), 노르마(Norma) 등이 참여해 양자보안과 양자컴퓨팅 기반 미래 전략 기술을 소개한다.
또 캐나다 퀘벡 정부와 현지 혁신기업들이 참여하는 ‘Nation of Honor Session - Quebec Innovation Spotlight : AI, Robotics & Beyond’ 세션도 운영돼 AI·로보틱스·딥테크 분야 글로벌 협력 가능성을 공유할 계획이다.
STAGE A+에서는 AI 기술의 산업 현장 적용 사례를 중심으로 AI Factory, 스마트제조, 물류 자동화, 산업 데이터 플랫폼, 디지털트윈, Physical AI 기반 솔루션 등이 소개된다.
유엔디(UND), 모빌리오(Mobilio), 코난테크놀로지(Konan Technologies) 등이 참여해 제조·물류 산업의 AX(Artificial Intelligence Transformation) 적용 사례와 생산성 혁신 전략을 발표할 예정이다.
특히 STAGE A와 STAGE A+는 디지털 기술과 산업 실행 영역을 각각 담당하면서도 AI·로봇·데이터·자동화 기술이 실제 산업 혁신으로 연결된다는 점에서 연계형 프로그램으로 운영된다.
로봇·Physical AI 특화 무대인 ‘STAGE R’에서는 휴머노이드와 서비스로봇, 자율주행 및 산업용 로봇 기술 시연이 진행된다.
EngineAI, LimX Dynamics, MGK Robotics, 유엔디, 모빌리오, 아고스비전, 오토콘시스템 등 국내외 기업들이 참여해 휴머노이드, 산업용 로봇, 자율주행 플랫폼, 서비스로봇 기술을 현장에서 선보인다.
관람객과 산업 관계자들은 로봇 퍼포먼스와 실시간 시연을 통해 최신 기술을 직접 체험하고 기업들과 현장 소통도 진행할 수 있다.
이와 함께 글로벌 비즈니스 라운지 ‘The Sphere’에서는 참가기업의 투자 및 수출 성과 창출을 위한 1대1 비즈니스 미팅과 프라이빗 IR, 네트워킹 프로그램이 운영된다.
The Sphere에는 국내외 VC 50개사와 해외 바이어 80개사 등 총 130개사 이상이 참여할 예정이며, 참가기업과의 사전 프로필 매칭을 기반으로 현장 상담이 진행된다.
또 AI·제조, 로봇·물류, 보안·딥테크 분야 기업들을 대상으로 하는 ‘Sphere Flash Pitch’ 프로그램을 통해 프라이빗 IR 세션도 마련된다.
주최 측은 “STK는 기술과 투자, 산업과 글로벌 시장을 연결하는 비즈니스 플랫폼으로 확장되고 있다”며 “참가기업들이 실질적인 성과를 창출할 수 있도록 글로벌 비즈니스 프로그램을 지속 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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