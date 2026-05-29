양주시장 선거, 정치자금 수수 의혹 막판 공방 격화
정덕영 “강수현, 3000만원 현금 수수 사실상 자백”
강수현 “개인 채무로 돈 받은 사실 숨긴 적 없어”
정덕영 더불어민주당 양주시장 후보 캠프가 강수현 국민의힘 양주시장 후보의 ‘3000만원 현금 수수’ 의혹을 제기하며 “사실상 불법 정치자금 수수 자백”이라고 공세에 나섰다.
정 후보 측은 29일 경기 양주시 자신의 선거사무소에서 기자회견을 열고 “강 후보가 지난 2022년 5월 29일 새벽 자신의 아파트 주차장에서 지인으로부터 현금 3000만원을 받은 사실을 인정했다”며 “생활비 명목이었다는 해명은 상식적으로 납득하기 어렵다”고 주장했다.
정 후보 측은 “선거운동 종료를 불과 이틀 앞둔 시점에 왜 거액의 현금이 필요했는지, 왜 계좌이체가 아닌 새벽 현금 거래였는지 철저한 수사가 필요하다”며 “1993년 금융실명제 시행 이후 정상적인 거래는 계좌이체 방식으로 이뤄지는 것이 일반적”이라고 지적했다.
이어 “누가 생활비를 빌리면서 새벽 시간대 현금 3000만원을 받아 사용하느냐”며 “강 후보 스스로 돈을 받은 사실을 인정한 만큼 정치자금법 및 공직선거법 위반의 중대성이 크다”고 강조했다.
또 “의혹 제기 직후 강 후보가 즉각 긴급 기자회견을 연 것 역시 해당 사안에 대한 부담이 있었던 것으로 보인다”며 “양주시민 앞에 명명백백하게 밝혀져야 할 사안”이라고 밝혔다.
캠프 관계자는 “강 후보는 이미 공직선거법 위반으로 3차례 유죄 판결을 받은 전력이 있다”며 “이번 사안까지 더해질 경우 향후 피선거권 유지 역시 쉽지 않을 것”이라고 주장했다.
그러면서 “지난 2022년 지방선거에서 불법 정치자금을 활용해 당선된 것 아니냐는 의혹까지 제기되는 만큼 시민들에게 사과하고 후보직에서 사퇴해야 한다”며 “수사기관 조사에 적극 협조해 진실을 밝혀야 한다”고 촉구했다.
이에 대해 강수현 후보 측은 정치자금법 위반 의혹을 전면 부인했다.
강 후보는 지난 28일 긴급 기자회견을 열고 “2022년 시장선거 전부터 활동을 이어오면서 생활비가 부족했고, 선거에 돌입하는 과정에서 개인적으로 3000만원을 빌린 것”이라며 “시장 당선 이후 전액 변제했다”고 밝혔다.
이어 “당시 경제적으로 넉넉하지 못한 상태에서 선거를 치렀고 친인척에게도 빚을 질 정도였다”며 “생활비 문제를 공개적으로 말하기 어려워 시간을 달라고 요청한 뒤 월급으로 갚았다”고 설명했다.
또 “돈을 받은 사실을 숨긴 적도 없고 모두 변제한 개인 채무일 뿐 불법 정치자금이 아니다”며 “정 후보 측이 학교폭력 의혹 확산 국면에서 물타기를 위해 정치 공세를 벌이고 있다”고 반박했다.
강 후보는 특히 “정 후보로부터 40여 년 전 폭행을 당했다고 주장하는 두 번째 피해자까지 등장하며 학교폭력 의혹이 확산되고 있다”며 “피해자를 고발하는 얄팍한 술수로 본질을 회피하지 말고 시민들에게 진심 어린 사과와 함께 후보직에서 사퇴해야 한다”고 주장했다.
이어 “수사기관 조사에도 언제든 성실히 응하겠다”며 “선거를 앞두고 프레임을 씌우는 것은 안타깝다”고 말했다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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