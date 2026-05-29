‘학폭 재판 노쇼’ 권경애 변호사 6500만원 배상 확정

권경애 변호사. 뉴시스

약정금 지급의 조건이 아니었다며 이 부분을 다시 판단하라고 했다.

대법원은 “이행각서에 약정금 지급의 조건은 전혀 명시돼 있지 않을 뿐만 아니라 지급 조건 존재 여부의 해석이 문제 될 정도의 관련 문언도 기재돼 있지 않다”고 설명했다.

당사자가 세 차례 이상 재판에 출석하지 않으면 소를 취하한 것으로 간주한다.

이에 이씨는 권 변호사의 불성실한 변론으로 재판받을 권리와 상고할 권리가 침해됐다며 2억원을 배상하라는 소송을 냈고,

2심은 1심 위자료보다 늘어난 6500만원을 지급하라고 판결했다. 아울러 법무법인은 이씨에게 220만원을 별도 지급하라고 했다.

2심 재판부는 “원고 입장에서 재산적 이익이 아닌 딸의 사망 경위를 밝히고 관련자들에게 책임을 묻고자 장기간 이어온 소송이 소송대리인의 잘못으로 허망하게 끝나고, 이를 소송대리인이 숨기는 바람에 뒤늦게 알게 됐다”며 “허탈감과 배신감이 심대했을 것”이라고 지적했다.