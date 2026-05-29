사전투표 첫날 대구 오전 투표율 꼴찌…주요 후보들 투표 독려
제9회 지방선거 사전투표 첫날인 29일 대구가 오전 11시 기준 전국에서 투표율이 가장 낮은 것으로 집계됐다.
대구는 시장 자리를 놓고 더불어민주당 김부겸 후보와 국민의힘 추경호 후보가 맞붙어 접전이 벌이지고 있는 지역이다.
중앙선거관리위원회 등에 따르면 대구의 오전 11시 기준 사전투표율은 2.91%로 전국 평균(3.81%)에 미치지 못했다. 특히 최고 투표율을 기록한 전북(7.01%)과는 큰 차이를 보였다.
대구시장 후보들은 이날 사전투표에 참여하며 투표 참여를 독려했다. 더불어민주당 김부겸 대구시장 후보는 이날 9시30분쯤 수성구 고산2동 행정복지센터에 마련된 사전투표소를 찾아 배우자와 함께 한 표를 행사했다.
국민의힘 추경호 대구시장 후보도 같은 날 오전 10시쯤 배우자와 함께 수성구의회에 마련된 범어1동 사전투표소에서 한 표를 행사했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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