K푸드 선봉은 라면·냉동김밥·김…1년만 수출액 8.3%↑

지난해 수출액 8.3% 증가

라면 수출 26.5% 증가 선두

냉동김밥, 조미김 수출 견인

농심 케데헌 라면. 출처 농심

29일 식품의약품안전처와 식품안전정보원에 따르면 지난해 식품산업 수출액은 전년 대비 8.3% 늘어난 78억6318만 달러(약 11조8000억원)로 집계됐다. 분야별 수출실적에서 가공식품 중 가장 높은 순위를 차지한 건