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K푸드 선봉은 라면·냉동김밥·김…1년만 수출액 8.3%↑

입력:2026-05-29 11:31
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지난해 수출액 8.3% 증가
라면 수출 26.5% 증가 선두
냉동김밥, 조미김 수출 견인

농심 케데헌 라면. 출처 농심

지난해 식품산업 수출액이 8% 이상 늘어난 것으로 나타났다. 라면과 냉동김밥, 조미김이 수출 증가를 이끌었다.

29일 식품의약품안전처와 식품안전정보원에 따르면 지난해 식품산업 수출액은 전년 대비 8.3% 늘어난 78억6318만 달러(약 11조8000억원)로 집계됐다. 분야별 수출실적에서 가공식품 중 가장 높은 순위를 차지한 건 15억105만달러(약 2조2000억원)을 기록한 라면(유탕면)이었다. 전년보다 26.5% 증가한 수치다.

즉석섭취·편의식품류가 7억7606만달러(약 1조1000억원)으로 뒤를 이었다. 냉동김밥 등 일부 간편식 수출액은 전년 대비 180.9% 늘었다. 조미김 수출액도 5억6239만달러(약 8440억원)으로 12.8% 증가한 것으로 나타났다. 기타수산물가공품이 3억6511만달러, 커피가 2억1036만 달러로 다음 순위였다.


축산물 부문에서는 아이스크림류 수출액이 7868만달러로 가장 많았다. 가공유류와 포장육이 각각5727만달러, 5136만달러로 다음 순위였다.

건강기능식품 수출액도 전년 대비 14.2% 늘어 3억1817만 달러(약 4770억원)를 기록했다. 비타민 및 무기질 식품이 8177만달러로 건강기능식품 중 순위가 가장 높았고 EPA 및 DHA 함유 유지가 5623만달러로 2위, 프로바이오틱스가 5063만달러로 3위였다. 홍삼도 4063만달러를 수출했다.

조효석 기자 promene@kmib.co.kr


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