[속보] 논산서 형 부부·동생 3명 사망…금전 갈등 가능성
충남 논산에서 50대 남성과 그의 친형 부부가 각각 숨진 채 발견됐다.
29일 논산경찰서에 따르면 전날 오후 7시쯤 논산시 연무읍의 한 논두렁에서 농약통과 함께 숨져있는 50대 A씨를 발견했다.
신고를 받고 수사에 나선 경찰은 연무읍의 한 단독주택 창고에서 A씨의 친형 B씨 부부(50대) 시신 2구를 추가로 발견했다.
경찰은 B씨 부부 시신 여러 곳에서 타살 혐의점을 발견했다. A씨가 이들의 사망에 연관됐을 가능성을 열어두고 수사하고 있다.
A씨의 아내는 경찰 조사에서 “이들이 평소 금전 문제로 다퉈왔다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.
경찰은 A씨 아내의 공범 여부도 살폈으나 현재까지 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 있다.
경찰은 정확한 사인을 확인하기 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰하는 한편, 이들의 사망 경위와 금전 갈등 여부 등을 조사하고 있다.
추가 조사 후 특이점이 없다면 피의자인 A씨가 사망함에 따라 사건은 ‘공소권 없음’으로 종결된다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사