국민체육진흥공단, 2026 올림픽 가치 교육 본격 추진
서울올림픽기념국민체육진흥공단(체육공단)이 미래 세대에게 ‘탁월성·우정·존중’의 올림픽 핵심 가치를 전하기 위한 ‘2026 올림픽 가치 교육(K-OVEP)’을 본격 추진한다.
체육공단은 지난 28일 서울 송파구 올림픽공원 내 스포츠코리아랩(SKL)에서 공단 제16기 서포터스를 대상으로 올림픽 가치 교육 프로그램 고도화 워크숍을 진행했다. 참가자들은 올해 처음 도입한 ‘인공지능(AI)의 역습’ 등 융합형 프로그램을 직접 체험한 뒤 개선 아이디어를 제안했다.
같은 날 서울 방이중 양궁부 학생 선수들을 대상으로 한 올림픽 가치 교육도 진행됐다. AI 대전환 시대를 맞아 인간다움의 의미와 올림픽의 핵심 가치를 연계해 탐색하는 시간이 마련됐다. 한국도핑방지위원회와 함께 운영하는 ‘플레이그라운드’ 프로그램에는 양궁 국가대표 출신 기보배 선수위원도 참여했다.
올림픽 가치 교육에 참가를 희망하는 학교나 기관은 체육공단 레거시기획팀으로 문의하면 된다. 참가비는 무료다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사