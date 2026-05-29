이강인, UCL 우승 기운 안고 홍명보호 합류할까
홍명보호의 핵심 미드필더로 활약 중인 ‘슛돌이’ 이강인(파리 생제르맹·PSG)이 우승 기운을 안고 월드컵 도전에 나설지 관심을 모은다.
한국 축구대표팀은 29일 현재 미국 유타주 솔트레이크시티 인근 헤리먼의 자이언스 뱅크 트레이닝센터에 마련된 사전캠프에서 월드컵 대비 훈련을 이어가고 있다. 최종 명단에 이름을 올린 26명 중 25명이 소집을 마쳤다. 남은 1명은 유럽축구연맹 챔피언스리그(UCL) 결승전을 앞둔 이강인이다.
이강인의 소속팀 PSG는 오는 31일 헝가리 부다페스트 푸스카스 아레나에서 펼쳐지는 2025-2026 UCL 결승에서 아스널과 우승컵 ‘빅 이어’를 두고 단판 승부를 벌인다. ‘디펜딩 챔피언’ PSG는 대회 2연패를 겨냥한다. 프랑스 리그1 우승에 이어 시즌 더블에 도전할 기회를 잡았다. 올 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 정상을 밟은 아스널도 구단 사상 첫 UCL 우승을 달성하면 시즌 더블에 성공하게 된다.
이번 UCL 결승은 이강인에게도 여러모로 의미가 있다. 그는 지난 시즌 결승 당시 출전 명단에 이름을 올리고도 그라운드를 밟지 못했다. 이번에 출전이 성사되면 박지성과 손흥민에 이어 UCL 결승에 나선 역대 세 번째 한국 선수로 이름을 올린다. 이강인이 결승 무대를 밟고 우승까지 성공하면 새 역사를 쓰게 된다. 박지성은 맨체스터 유나이티드에서 뛰던 2008-2009시즌과 2010-2011시즌 UCL 결승에 나섰지만 모두 준우승에 그쳤다. 토트넘 홋스퍼에 몸담았던 2018-2019시즌 대회 결승전을 누볐던 손흥민도 준우승에 만족해야 했다.
설령 이강인의 결승 출전이 불발돼도 소속팀의 우승을 함께하고 대표팀에 합류하면 긍정적 자극을 줄 수 있을 것으로 기대된다. 2026 북중미월드컵을 앞둔 홍명보호는 UCL 결승을 마친 이강인이 마지막 선수로 소집에 응하면 비로소 ‘완전체’를 꾸리게 된다. 진정한 월드컵 여정이 시작되는 셈이다.
이강인은 생애 두 번째 월드컵을 앞두고 있다. 그는 2022년 카타르 대회 때 대표팀 ‘막내’로 첫 월드컵에 나섰다. 교체 출전을 통해 그라운드를 밟았던 이강인은 예리하고도 과감한 크로스로 깊은 인상을 남겼다. 4년이 지난 지금은 대표팀 2선 공격을 책임지는 주축 선수로 발돋움했다. 주요 외신들은 손흥민(LAFC), 김민재(뮌헨)와 더불어 이강인을 홍명보호의 월드컵 핵심 전력으로 꼽고 있다.
홍명보호는 31일 미국 유타주 솔트레이크시티의 브리검영대 사우스필드에서 트리니다드토바고와 평가전을 갖는다. 이강인이 없는 가운데 다양한 미드필더 조합을 점검하고, 고지대 실전 적응에 집중할 예정이다. 이강인은 다음 달 2일쯤 대표팀 합류가 예상된다. 변수가 없다면 4일 같은 장소에서 예정된 엘살바도르와의 평가전은 출전할 수 있을 것으로 보인다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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