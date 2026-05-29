신신파스 아렉스, 브랜드파워 소염진통제 부문 8년 연속 1위
한국능률협회컨설팅 한국 산업의 브랜드 파워 조사
신신제약의 신신파스 아렉스가 2026년도 ‘한국 산업의 브랜드파워(K-BPI)’ 소염진통제 부문에서 8년 연속 1위를차지했다. 제약사 측은 28일 신신제약 이병기 대표와 한국능률협회컨설팅(KMAC) 한수희 대표 등이 참석해 인증패 전달식을 가졌다고 29일 밝혔다.
신신파스 아렉스는 올해 K-BPI 조사에서 총점 606.3점을 기록하며 8년 연속 1위 자리를 차지했다. 특히 2위 브랜드와는 156.7점의 격차를 보이며 치열한 경쟁 속에서도 안정적인 시장 우위를 이어갔다. 이는 전체 8개 브랜드 평균 점수인 354.2점의 약 1.7배에 달하는 수준으로, 카테고리를 대표하는 브랜드로서 산업 전반의 신뢰도를 견인하고 있는 것으로 나타났다.
신신파스 아렉스는 국내 최초로 냉감과 온감의 이중 효과를 하나의 파스에 구현한 제품으로, 부착 초기에는 냉감 작용으로 부기를 가라앉힌 뒤 온감 작용으로 전환되며 혈액순환을 촉진해 통증 완화에 도움을 준다.
신신제약 이병기 대표는 “8년 연속 1위는 신신파스 아렉스의 효능을 직접 경험하고 신뢰를 보내주신 소비자분들 덕분”이라며 “1위라는 타이틀에 안주하지 않고 소중한 브랜드 자산을 더욱 깊이 있게 쌓아가며 변치 않는 ‘파스의 명가’로서 국민 건강에 이바지하겠다”라고 밝혔다.
한국능률협회컨설팅(KMAC)의 ‘한국 산업의 브랜드파워 조사(K-BPI, Korea Brand Power Index)’는 일반 소비자를 대상으로 브랜드 인지도와 영향력을 조사해 지수화한 것으로, 국내 최대 규모의 브랜드 진단 모델로 평가받고 있다.
민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr
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