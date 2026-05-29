11만여명 추심중단… 새도약기금, 연체채권 9602억원 추가 매입
이재명 정부의 빚 탕감 프로그램인 새도약기금이 농협자산관리회사, 상호금융권(새마을금고·수협·신협·산림조합), 대부회사, 공공기관 등이 보유한 장기 연체 채권 9602억원을 매입했다.
새도약기금은 개인 연체자의 7년 이상 된 5000만원 이하 장기 채무를 조정하기 위해 지난해 10월 출범했다. 새도약기금이 장기 연체채권을 일괄 매입하면 즉시 추심이 중단된다.
29일 금융위원회에 따르면 한국자산관리공사(캠코)의 새도약기금은 이번 5차 매입을 통해 매입한 규모는 11만6000명이 보유한 개인(개인사업자 포함) 무담보채권 약 9602억원이다.
매입 채권 중 기초생활수급자 등 사회 취약계층 채무는 별도 상환능력 심사 없이 소각될 예정이다. 그 외 채권은 철저하게 상환 능력을 심사한 후 개인파산에 준하는 수준으로 상환능력을 상실한 경우 1년 이내 소각하며, 그 외 상환 능력이 현저히 부족한 경우에는 채무조정을 추진한다.
상환능력 심사는 새도약기금이 금융자산 등 정보를 수집할 수 있도록 한 신용정보법 개정안 시행(8월13일 예정) 이후인 올 3분기 중 착수할 계획이다. 지금까지 새도약기금이 1∼5차 매입을 통해 확보한 장기연체채권은 약 9조1000억원 규모이며, 수혜자는 약 75만명(중복 포함)이다.
새도약기금은 6월 말 상록수제일차유동화전문회사(이하 ‘상록수’), 신용보증 재단중앙회, 농협, 대부회사 등이 보유한 장기연체채권도 매입할 예정이다. 금융 당국은 상록수와 유사하게 유동화회사 형태로 장기연체채권을 보유한 회사에 대한 전수조사도 진행하고 있다. 새도약기금 대상 채권을 보유 중으로 확인되면 이른 시일 내 대상채권을 매입할 계획이다.
앞서 이재명 대통령은 민간 배드뱅크 상록수의 장기 연체채권 추심 문제를 “원시적 약탈 금융”이라고 질타한 바 있다. 상록수는 2000년대 초 카드대란 당시 발생한 부실채권을 처리하기 위해 은행·카드사들이 공동 출자해 설립한 민간 배드뱅크다. 금융사들이 회수하지 못한 장기 연체채권을 넘겨받아 23년째 추심과 회수 활동을 지속해온 것으로 나타났다.
김준희 기자 zunii@kmib.co.kr
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