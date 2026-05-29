외국인 집주인 10만명 시대…보유 주택 3년새 30% 증가

외국인 집주인 셋 중 하나 경기도에

중국인은 아파트, 미국인은 단독주택

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외국인이 국내에 사들인 주택 보유 수가 지난해 하반기까지 3년새 29.6% 늘어난 것으로 나타났다.



29일 한국부동산원에 따르면 지난해 하반기 기준 국내 외국인 소유 주택은 10만8231가구로 나타났다. 1년 전에 비해 8.0%, 반기 전보다는 4.0% 늘어난 수치다. 통계가 시작된 2022년 하반기와 비교하면 29.6% 많다.



국적별로 따졌을 때 증가 속도가 가장 급격한 건 중국이다. 중국 국적자는 2022년 하반기 4만4889가구를 소유해 전체의 약 53.8%를 차지했다. 지난해 하반기에는 이 수가 6만1439가구로 늘어 모든 국적 중 증가폭이 가장 컸다. 전체 외국인 소유 주택 중 비율도 56.8%로 3.0%포인트 늘었다.



전체 주택 시장에서는 중국 국적자가 절반이 넘지만 주택 유형을 나누면 양상이 다르다. 지난해 하반기 기준 아파트나 빌라 등 공동주택을 보유한 외국인 국적은 중국인이 5만9082가구로 1위지만 단독주택은 미국인이 3752가구를 소유해 전체 1위였다. 중국인은 2357가구로 2위다. 미국 국적자들이 상대적으로 단독주택을 선호하는 경향을 보여준다.



캐나다와 미국 국적자의 경우 공동주택 기준으로 1인당 평균 소유 주택수가 각각 1.22가구, 1.13가구로 다주택자인 비율이 높았다. 반면 중국 국적자는 해당 수치가 0.94가구로 1보다 낮았다. 하나의 주택을 여러 명이 함께 소유하는 공동명의 방식이 빈번하다는 해석이 가능하다.









서울 지역에서 외국인 소유 주택 역시 3년 전 2만1882가구였던 게 2만4541가구로 늘어났다. 하지만 경기도 등 다른 지역 증가폭이 더 가팔라 전체시장에서 차지하는 비중은 26.2%였던 게 22.7%까지 감소했다.



외국인 소유 주택이 가파르게 늘어난 건 새롭게 1채를 구입하는 외국인이 꾸준히 유입된 결과로 해석된다. 외국인 주택 소유자 10만6686명 중 1주택자는 9만9648명으로 전체의 93.4%를 차지하고 있다. 3년 전 93.5%와 거의 차이가 없는 비중이다.



조효석 기자 promene@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 외국인이 국내에 사들인 주택 보유 수가 지난해 하반기까지 3년새 29.6% 늘어난 것으로 나타났다.29일 한국부동산원에 따르면 지난해 하반기 기준 국내 외국인 소유 주택은 10만8231가구로 나타났다. 1년 전에 비해 8.0%, 반기 전보다는 4.0% 늘어난 수치다. 통계가 시작된 2022년 하반기와 비교하면 29.6% 많다.국적별로 따졌을 때 증가 속도가 가장 급격한 건 중국이다. 중국 국적자는 2022년 하반기 4만4889가구를 소유해 전체의 약 53.8%를 차지했다. 지난해 하반기에는 이 수가 6만1439가구로 늘어 모든 국적 중 증가폭이 가장 컸다. 전체 외국인 소유 주택 중 비율도 56.8%로 3.0%포인트 늘었다.전체 주택 시장에서는 중국 국적자가 절반이 넘지만 주택 유형을 나누면 양상이 다르다. 지난해 하반기 기준 아파트나 빌라 등 공동주택을 보유한 외국인 국적은 중국인이 5만9082가구로 1위지만 단독주택은 미국인이 3752가구를 소유해 전체 1위였다. 중국인은 2357가구로 2위다. 미국 국적자들이 상대적으로 단독주택을 선호하는 경향을 보여준다.캐나다와 미국 국적자의 경우 공동주택 기준으로 1인당 평균 소유 주택수가 각각 1.22가구, 1.13가구로 다주택자인 비율이 높았다. 반면 중국 국적자는 해당 수치가 0.94가구로 1보다 낮았다. 하나의 주택을 여러 명이 함께 소유하는 공동명의 방식이 빈번하다는 해석이 가능하다.외국인 소유 주택이 가장 많은 지자체는 경기도다. 지난해 하반기 기준 4만2386가구를 차지해 전체 지자체 중 39.2%에 달한다. 3년 전 37.8%였던 게 1.4%포인트 늘어난 것으로 이 역시 전국 17개 시도 중 가장 높은 상승폭이다. 비중 상승폭 기준으로 다음 순위는 6863가구가 집계된 충남, 1만1279가구인 인천 순이었다.서울 지역에서 외국인 소유 주택 역시 3년 전 2만1882가구였던 게 2만4541가구로 늘어났다. 하지만 경기도 등 다른 지역 증가폭이 더 가팔라 전체시장에서 차지하는 비중은 26.2%였던 게 22.7%까지 감소했다.외국인 소유 주택이 가파르게 늘어난 건 새롭게 1채를 구입하는 외국인이 꾸준히 유입된 결과로 해석된다. 외국인 주택 소유자 10만6686명 중 1주택자는 9만9648명으로 전체의 93.4%를 차지하고 있다. 3년 전 93.5%와 거의 차이가 없는 비중이다.조효석 기자 promene@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지