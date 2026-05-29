노관규 순천시장 후보, ‘현금 살포’ 의혹 보도 경찰·선관위 고발
노 후보 측 “흑색선전, 정치공작 도 넘어”
전남 순천시장 선거가 금품 살포 의혹 제기와 그에 따른 고발전이 이어지며 막바지에 혼탁 양상으로 치닫고 있다. 무소속 노관규 후보 측은 현금 살포 의혹을 보도한 매체 등을 경찰에 고발 조치했다.
무소속 노관규 순청시장 후보 캠프는 최근 노 후보 캠프 현금 살포 의혹 보도에 대해 ‘가짜뉴스’라고 반발하며, 해당 의혹을 보도한 매체 관계자 등을 허위사실 유포 등 혐의로 선관위와 경찰에 고발 조치했다고 29일 밝혔다.
노 후보 캠프는 전날 입장문을 내고 “선거 막판, 도를 넘은 흑색선전과 정치공작이 벌어지고 있다”면서 “캠프와 무관한 사안을 ‘현금 살포’로 둔갑시킨 허위·왜곡 보도한 관련자 등에 대해 즉각 고발했다”고 말했다.
이어 “최근 일부 언론은 노관규 후보 선거캠프와 전혀 무관한 사안을 두고 ‘노관규 캠프 현금 살포 의혹 대대적 조사… 돈뭉치 확보’라는 자극적 제목의 보도를 내보냈다”면서 “이 보도는 명백한 허위·왜곡 보도이고, 해당 사안은 노관규 후보 캠프와 전혀 관련이 없다”고 선을 그었다.
또 “그럼에도 해당 보도는 마치 노관규 후보 캠프가 조직적으로 금품을 살포한 것처럼 제목과 본문을 구성했다”면서 “특히 기사에는 ‘전남경찰청 반부패수사대 인지 수사 착수’ ‘캠프 사무실 압수수색 영장 청구 예상’ 등 확인되지 않은 수사 상황과 일방적 전망까지 포함됐다”고 설명했다.
그러면서 “이는 단순한 의혹 보도를 넘어 선거 막판 판세를 흔들고 유권자의 판단을 흐리기 위한 명백한 정치공작성 허위·왜곡 보도이며 선거범죄”라고 규정했다.
노 후보 캠프는 또 “더구나 보도를 한 해당 언론사는 손훈모 후보 측과 밀접한 인사가 대표로 운영하는 언론사를 통해 나온 것으로 알려져 있다”면서 “기사 작성 경위와 배후에 대해 강한 의문을 제기하지 않을 수 없다. 또한 기사가 작성되자마자 각종 SNS를 통해 조직적으로 확산시키는 모습도 확인했다”면서 경쟁 후보와의 연관 의혹을 강하게 제기했다.
캠프는 “이번 보도를 단순 오보가 아니라 선거 막판 여론조사에서 열세임이 확인되자 판을 엎으려고 조직적으로 기획된 네거티브이자 정치공작으로 판단한다”며 “해당 보도와 관련자들에 대해 허위사실 공표, 후보자 비방, 명예훼손 혐의 등으로 선거관리위원회와 경찰에 즉각 고발했다”고 강조했다.
끝으로 “선거는 거짓과 조작이 아니라 정책과 실력으로 치러져야 한다. 순천시민은 이런 낡은 정치공작에 속지 않는다. 허위·왜곡 보도와 흑색선전은 즉각 중단돼야 한다”면서 “명예를 훼손한 행위에 대해서는 끝까지 법적 책임을 묻겠다”고 강한 의지를 드러냈다.
관련 조사를 벌이고 있는 선관위와 경찰은 의혹이 제기된 노관규 후보 캠프 측의 직접적인 금품 살포 연관성을 확인하지 못한 것으로 전해졌다.
한편 검찰과 경찰은 6·3 지방선거와 관련 조직적이고 반복적인 허위·가짜뉴스를 유포할 경우 무관용 원칙을 적용해 강력 대응한다는 방침이다.
순천=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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