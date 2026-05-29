음주 사고 내고 측정 거부, 경찰 폭행 20대 징역형 집유
음주 운전 사고를 낸 뒤 음주 측정을 거부하고 출동한 경찰관들을 폭행한 20대에게 징역형의 집행유예가 선고됐다.
창원지법 진주지원 형사2단독 장민석 판사는 공무집행방해 등 혐의로 기소된 20대 A씨에게 징역 2년에 집행유예 3년을 선고했다고 29일 밝혔다. 사회봉사 200시간과 준법 운전 강의 수강 40시간도 명했다.
A씨는 지난 1월 27일 오전 0시15분쯤 경남 진주시 가좌동 한 도로에서 술에 취해 승용차를 몰다가 도로 연석과 화단을 들이받는 사고를 냈다. 사고 후에도 A씨는 타이어가 파손된 차량을 운행하다가 멈춰 섰고 신고를 받고 출동한 경찰관들이 음주 측정을 요구하자 이를 거부했다. 이 과정에서 경찰관 3명을 넘어뜨리고 얼굴 부위 등을 가격하는 등 난동을 피웠다.
장 판사는 “음주 측정을 거부하고 경찰관들을 폭행해 죄질이 매우 불량하다”며 “피고인이 반성하고 있는 점, 피해 경찰관들과 모두 원만히 합의한 점 등을 종합적으로 고려했다”고 판결 이유를 밝혔다.
창원=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사