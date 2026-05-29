메시, 6번째 월드컵서 2연패 도전… 네이마르 1차전 불발 위기
‘축구의 신’ 리오넬 메시(인터 마이애미)가 통산 6번째 월드컵에 나선다. 메시는 아르헨티나의 월드컵 2연패 도전에 힘을 보탤 예정이다. 브라질의 축구 스타 네이마르(산투스)는 부상 탓에 조별리그 1차전 출전이 불발될 위기에 놓였다.
아르헨티나축구협회(AFA)는 29일(한국시간) 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에 참가할 26명의 대표팀 최종 명단을 공개했다. 메시는 8명의 공격수 중 한 자리를 꿰찼다. 메시는 2006년 독일 대회부터 6회 연속 월드컵에 나서게 됐다.
메시는 2022년 카타르 대회에서 아르헨티나의 우승을 이끌었다. 이후 국가대표 은퇴 의사를 여러 번 밝혔으나, 월드컵 대표팀 소집에 다시 한 번 응하게 됐다.
메시는 월드컵 2연패와 더불어 대기록 작성에 도전할 전망이다. 그는 앞선 5차례 월드컵에서 13골을 넣었다. 월드컵 통산 최다 득점 기록(16골)을 보유한 미로슬라프 클로제(독일)를 넘어설지 관심을 모은다.
2년 7개월 만에 브라질 대표팀에 승선한 네이마르는 이날 종아리 근육 염좌 진단을 받은 것으로 전해졌다. 회복까지 2~3주가량 시간이 필요하다는 전망이 나왔다. 브라질의 대회 개막 전 평가전 2연전은 물론 조별리그 1차전 출전도 장담할 수 없게 됐다. C조에 속한 브라질은 다음 달 14일 모로코와 조별리그 1차전을 치른다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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