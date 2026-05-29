美재무장관 “레드라인은 이란의 핵과 호르무즈”

베선트 장관 백악관서 언론 브리핑

“미국에 나쁜 합의 맺지 않을 것”

스콧 베선트 미국 재무장관이 28일(현지시간) 백악관에서 언론 브리핑 중 질문을 받고 있다. AP연합뉴스

스콧 베선트 미국 재무장관이 이란과의 종전 협상에 대해 “나쁜 합의를 맺지 않을 것”이라며 이란의 핵무기 포기와 고농축 우라늄 양도, 호르무즈 해협 내 자유항행 보장을 레드라인으로 제시했다.



베선트 장관은 28일(현지시간) 백악관에서 언론 브리핑 중 ‘이란과 잠정 합의에 도달했느냐’는 취재진의 질문에 “모든 것은 대통령이 무엇을 원하는지에 달렸다”며 “대통령은 미국과 국민에게 나쁜 합의를 맺지 않을 것”이라고 답했다.



또 미국의 레드라인으로 이란이 핵무기를 추구하지 않고 고농축 우라늄을 미국에 인도해야 하며 호르무즈 해협을 개방해 자유항행을 보장하라는 기존의 행정부 입장을 재확인했다. 베선트 장관은 “이런 원칙이 합의될 때까지 대(對)이란 제재 해제는 논의되지 않을 것”이라고 말했다.



베선트 장관은 지난 25일부터 이란 남부 반다르아바스에 가해진 미군의 2차례 공습과 28일 이란의 쿠웨이트 미군기지 보복 공격에도 ‘휴전이 유효하냐’는 질문에 “지금까지 우리가 취한 모든 조치는 방어적인 성격이며 이 기조를 유지할 것”이라고 답했다.



그러면서 “우리의 인내심은 무한하지 않다”며 “대통령이 평화적 합의를 끌어낼 수 없다고 판단한다면 군사적 대응이 다시 시작될 것”이라고 강조했다.







김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국제부 김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr 3027 응원 하기 Boom de yada 스콧 베선트 미국 재무장관이 이란과의 종전 협상에 대해 “나쁜 합의를 맺지 않을 것”이라며 이란의 핵무기 포기와 고농축 우라늄 양도, 호르무즈 해협 내 자유항행 보장을 레드라인으로 제시했다.베선트 장관은 28일(현지시간) 백악관에서 언론 브리핑 중 ‘이란과 잠정 합의에 도달했느냐’는 취재진의 질문에 “모든 것은 대통령이 무엇을 원하는지에 달렸다”며 “대통령은 미국과 국민에게 나쁜 합의를 맺지 않을 것”이라고 답했다.또 미국의 레드라인으로 이란이 핵무기를 추구하지 않고 고농축 우라늄을 미국에 인도해야 하며 호르무즈 해협을 개방해 자유항행을 보장하라는 기존의 행정부 입장을 재확인했다. 베선트 장관은 “이런 원칙이 합의될 때까지 대(對)이란 제재 해제는 논의되지 않을 것”이라고 말했다.베선트 장관은 지난 25일부터 이란 남부 반다르아바스에 가해진 미군의 2차례 공습과 28일 이란의 쿠웨이트 미군기지 보복 공격에도 ‘휴전이 유효하냐’는 질문에 “지금까지 우리가 취한 모든 조치는 방어적인 성격이며 이 기조를 유지할 것”이라고 답했다.그러면서 “우리의 인내심은 무한하지 않다”며 “대통령이 평화적 합의를 끌어낼 수 없다고 판단한다면 군사적 대응이 다시 시작될 것”이라고 강조했다.앞서 미국 매체 악시오스는 이날 “양국 대표단이 종전 양해각서(MOU)에 합의했지만 도널드 트럼프 미국 대통령이 아직 최종 승인을 내리지 않았다”고 보도했다. 영국 일간 가디언은 “트럼프 대통령이 이스라엘 등에 MOU 초안을 공유했다”고 전했다.김철오 기자 kcopd@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지