조희대 대법원장 “투표, 주권자로 민주주의 지키는 기회"
조희대 대법원장이 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 “투표는 국민이 주권자로서 민주주의, 법치주의를 지키는 소중한 기회라고 생각한다”고 말했다.
조 대법원장은 이날 서울 서초구 반포4동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 투표한 뒤 기자들과 만나 이같이 밝히며 투표를 독려했다.
조 대법원장은 검은색 정장에 짙은 파란색 넥타이를 착용한 채 사전투표소에 도착해 대법원 관계자들과 함께 사전투표를 진행했다.
조 원장은 다만 대법관 후임 제청 문제에 관한 질문에는 답하지 않았다. 오는 9월 7일 퇴임하는 이흥구 대법관(63·사법연수원 22기)의 후임 선정을 위한 천거 절차는 지난 22일 시작돼 다음 달 2일 마무리 된다.
지난 3월 노태악 전 대법관(64·16기) 퇴임 이후 대법관 1석이 공석인 상황에서 또 다른 인선 절차까지 개시되면서, 대법관 공백이 계속되는 상황이다.
성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr
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