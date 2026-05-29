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조희대 대법원장 “투표, 주권자로 민주주의 지키는 기회"

입력:2026-05-29 10:35
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조희대 대법원장이 29일 서울 서초구 반포4동 주민센터에 마련된 제9회 전국동시지방선거 사전투표소에서 투표하고 있다. 연합뉴스

조희대 대법원장이 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 “투표는 국민이 주권자로서 민주주의, 법치주의를 지키는 소중한 기회라고 생각한다”고 말했다.

조 대법원장은 이날 서울 서초구 반포4동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 투표한 뒤 기자들과 만나 이같이 밝히며 투표를 독려했다.

조 대법원장은 검은색 정장에 짙은 파란색 넥타이를 착용한 채 사전투표소에 도착해 대법원 관계자들과 함께 사전투표를 진행했다.


조 원장은 다만 대법관 후임 제청 문제에 관한 질문에는 답하지 않았다. 오는 9월 7일 퇴임하는 이흥구 대법관(63·사법연수원 22기)의 후임 선정을 위한 천거 절차는 지난 22일 시작돼 다음 달 2일 마무리 된다.

지난 3월 노태악 전 대법관(64·16기) 퇴임 이후 대법관 1석이 공석인 상황에서 또 다른 인선 절차까지 개시되면서, 대법관 공백이 계속되는 상황이다.

성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr


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