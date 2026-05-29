문체부, 영화 ‘홀드백’ 자율 합의 위한 민관협의체 출범
문화체육관광부가 한국 영화 유통구조 개선을 위한 민관협의체를 출범하고 본격 논의에 들어간다. 민관협의체는 ‘홀드백’ 제도를 두고 중점적으로 논의에 나설 예정이다. 홀드백은 영화의 수익 극대화를 위해 극장 개봉 후 온라인동영상서비스(OTT), IPTV 등 후속 유통 채널로 넘어가기까지 유예기간을 두는 것을 의미한다.
문체부는 29일 영화진흥위원회(영진위)와 함께 민관협의체 첫 회의를 개최한다고 밝혔다. 1차 회의에는 최휘영 문체부 장관을 비롯해 영화 제작과 배급, 상영, TVOD(콘텐츠 건당 요금 지불 후 시청), SVOD(월정액 요금제 지불 후 모든 콘텐츠 시청) 등 영화 유통구조 전 과정에서 의사결정권이 있는 관련자 22명이 참여한다.
민관협의체는 규제 중심의 방식이 아닌 영화계 내 자율적 합의를 통해 지속 가능한 생태계를 구축하는 데 초점을 맞춘다. 홀드백 자율 협약 체결, 상영 환경 개선을 위한 영화계 요구사항 등을 순차적으로 협의할 예정이다.
홀드백은 기본적으로 극장 상영 활성화에 목표를 두고 있다. 영화가 극장 상영 후 6개월 동안 다른 플랫폼에 출시하지 못하도록 규제하는 것을 골자로 한다. 다만 작품마다 각기 다른 상황에 놓여 일률적 규제가 오히려 부작용을 일으킬 거라는 반대의 목소리도 있다. 비흥행작의 경우 홀드백이 도입되면 수익 창출 및 투자비 회수가 더 어려워질 수 있다는 게 대표적이다. 유예기간 법제화로 영화에 대한 투자 자체가 줄어들 수 있다는 우려도 나온다.
최 장관은 “서로의 이해관계를 넘어 한국 영화의 지속 가능한 성장과 균형 잡힌 수익 구조를 실현할 수 있도록 의미 있는 대화가 이뤄지기를 기대한다”며 “이해관계자 간 긴밀한 소통과 조정을 통해 영화산업의 수익을 극대화하면서도 시장 현실을 적절히 반영해 부작용을 최소화하는 홀드백 합의를 도출하기 위해 적극적으로 논의를 이끌어 갈 것”이라고 밝혔다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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