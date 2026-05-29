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음주운전 의심 신고 받은 경찰 면허취소 수준 운전자 검거

입력:2026-05-29 10:21
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국민DB

부산에서 음주 운전 의심 차량 신고를 받고 출동한 경찰이 면허취소 수준의 음주 운전자를 검거했다.

부산 기장경찰서는 도로교통법 위반 혐의로 50대 남성 A씨를 입건해 조사 중이라고 29일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 13일 오후 9시쯤 부산 기장군 일대에서 음주 운전한 혐의를 받고 있다.


당시 경찰에 “자동차가 벽에 부딪히려고 하고 휘청거린다”는 신고가 접수됐고 출동한 경찰은 음주 의심 차량의 앞뒤를 순찰차로 막아 운전자 A씨를 하차시켜 음주 측정을 실시했다. 측정 결과 A씨의 혈중알코올농도는 면허취소 수준(0.08% 이상)인 것으로 확인됐다.

경찰 관계자는 “음주 의심 차량을 쫓으며 차량의 이동 경로를 알려준 시민의 도움으로 음주 운전자를 붙잡을 수 있었다”고 말했다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr


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윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
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