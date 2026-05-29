정청래 “주식 계좌 보면서 흐뭇하다면 1번에 투표하길”

“李정부, 일 잘하기로는 정말 전무후무”

더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장이 29일 서울 중구 태평빌딩에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장은 29일 “

사전투표 첫날인 이날

서울 중구 정원오 서울시장 후보 선거사무소에서 열린

중앙선거대책위원회 회의에서 지지를 호소하면서 이같이 말했다.

인들 그리고 사장님들, 윤석열 정권 생각 한번 해 보시라. 너무나 괴롭지 않았느냐. 그래도 지금은 희망을 갖고 장사를 할 수 있게 되지 않았느냐”라고 했다.

그러면서 “

모든 것이 다 국민들 덕분이고 민생을 살피는 이 대통령의 높은 업적(때문)”이라며 “일 잘하기로는 정말 전무후무한 최고의 정부”라고 덧붙였다.

국민의힘을 향해선 “흘러간 물로 다시 물레방아를 돌리려고 하는 시도가, 과거 퇴행적 모습이 계속되고 있다”고 비판했다.

이어 “

윤석열 박근혜 이명박, 세 사람의 공통점은 감옥형 3인방”이라며 “감옥형 3인방으로 다시 대한민국의 역사를 거꾸로 돌리려고 하는 시도를 국민들은 결코 용납하지 않을 것”이라고 말했다.