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정청래 “주식 계좌 보면서 흐뭇하다면 1번에 투표하길”

입력:2026-05-29 10:20
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“李정부, 일 잘하기로는 정말 전무후무”

더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장이 29일 서울 중구 태평빌딩에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장은 29일 “주식계좌를 보면서 마음이 흐뭇하신 분들이 계신다면 민주당 기호 1번에게 투표해 주시기를 바란다”고 말했다.

정 위원장은 사전투표 첫날인 이날 서울 중구 정원오 서울시장 후보 선거사무소에서 열린 중앙선거대책위원회 회의에서 지지를 호소하면서 이같이 말했다.

정 위원장은 “상인들 그리고 사장님들, 윤석열 정권 생각 한번 해 보시라. 너무나 괴롭지 않았느냐. 그래도 지금은 희망을 갖고 장사를 할 수 있게 되지 않았느냐”라고 했다.


그러면서 “모든 것이 다 국민들 덕분이고 민생을 살피는 이 대통령의 높은 업적(때문)”이라며 “일 잘하기로는 정말 전무후무한 최고의 정부”라고 덧붙였다.

국민의힘을 향해선 “흘러간 물로 다시 물레방아를 돌리려고 하는 시도가, 과거 퇴행적 모습이 계속되고 있다”고 비판했다.

이어 “윤석열 박근혜 이명박, 세 사람의 공통점은 감옥형 3인방”이라며 “감옥형 3인방으로 다시 대한민국의 역사를 거꾸로 돌리려고 하는 시도를 국민들은 결코 용납하지 않을 것”이라고 말했다.


박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr

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