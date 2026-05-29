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[포착] 이재용 회장, 사전투표 첫날 한남동서 한 표 행사

입력:2026-05-29 10:20
수정:2026-05-29 10:23
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제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 이재용 삼성전자 회장도 투표를 마쳤다.
제9회 전국동시지방선거 사전투표일인 29일 서울 용산구 한남동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 이재용 삼성전자 회장이 투표하고 있다. 뉴시스

이 회장은 이날 오전 회색 정장 차림으로 서울 용산구 한남동 주민센터에 설치된 사전투표소를 찾아 한 표를 행사했다.

제9회 전국동시지방선거 사전투표일인 29일 서울 용산구 한남동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 이재용 삼성전자 회장이 투표하고 있다. 뉴시스

사전투표는 이날부터 30일까지 이틀간 전국 3571개 사전투표소에서 실시된다.

오전 6시부터 오후 6시까지 진행되며 유권자들은 가까운 사전투표소에서 투표할 수 있다.


사전투표소의 위치는 중앙선거관리위원회 홈페이지나 포털사이트에서 확인할 수 있다. 이번 선거에선 2008년 6월 4일 출생자까지 투표권이 부여된다.

주민등록증, 여권, 운전면허증 등 신분증을 지참해야 한다.

모바일 신분증의 경우 사진·성명·생년월일을 확인할 수 있게 앱을 실행하면 신분증으로 사용 가능하지만 화면 캡처 등을 통해 저장한 이미지 파일은 인정되지 않는다.


구정하 기자 goo@kmib.co.kr

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