제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 이재용 삼성전자 회장도 투표를 마쳤다.
이 회장은 이날 오전 회색 정장 차림으로 서울 용산구 한남동 주민센터에 설치된 사전투표소를 찾아 한 표를 행사했다.
사전투표는 이날부터 30일까지 이틀간 전국 3571개 사전투표소에서 실시된다.
오전 6시부터 오후 6시까지 진행되며 유권자들은 가까운 사전투표소에서 투표할 수 있다.
사전투표소의 위치는 중앙선거관리위원회 홈페이지나 포털사이트에서 확인할 수 있다. 이번 선거에선 2008년 6월 4일 출생자까지 투표권이 부여된다.
주민등록증, 여권, 운전면허증 등 신분증을 지참해야 한다.
모바일 신분증의 경우 사진·성명·생년월일을 확인할 수 있게 앱을 실행하면 신분증으로 사용 가능하지만 화면 캡처 등을 통해 저장한 이미지 파일은 인정되지 않는다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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[포착] 이재용 회장, 사전투표 첫날 한남동서 한 표 행사
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