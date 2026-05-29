스트레스 해소 위해 이웃집 쇠구슬 새총 쏜 60대 덜미
부산에서 이웃집들을 향해 새총으로 쇠구슬을 쏜 60대 남성이 경찰에 검거됐다.
부산 수영경찰서는 특수재물손괴 혐의로 A씨를 입건해 조사 중이라고 29일 밝혔다.
A씨는 지난달부터 한 달여간 부산 수영구 한 주택에서 80여ｍ 떨어진 이웃집들을 향해 새총으로 쇠구슬을 수차례 쏴 창문과 외벽 등을 4곳을 파손한 혐의를 받고 있다.
주민들은 정체불명의 쇠구슬이 날아드는 일이 반복되자 불안감을 호소한 것으로 전해졌다. 이에 경찰이 잠복수사를 벌여 A씨를 붙잡았다.
조사 결과 A씨는 인터넷에서 새총과 쇠구슬을 구입한 뒤 이를 개조해 범행에 사용한 것으로 조사됐다. A씨는 경찰 조사에서 “스트레스를 풀려고 새총을 쐈다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. 경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 경위와 추가 피해 여부를 조사 중이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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